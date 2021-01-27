　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

一生砍落300顆人頭　中國傳奇劊子手卻因「詛咒」結局悽慘

▲▼男子在法庭刺死法官被判死刑（圖／取自免費圖庫pexels）

▲古代被判處死刑的犯人多是以「斬首」處決。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

工作內容如果是結束別人的生命，想必許多人光想就會覺得害怕，然而清朝的最後一個劊子手卻在一生中砍了將近300顆人頭，甚至傳言最後因「詛咒」孤獨而死，令人不勝唏噓。

綜合陸媒報導，古代處刑犯人多是用「斬首」的方式，將人頭用大刀砍落，而最後一位用這種方式執行死刑的劊子手就是鄧海山，據當時記載，鄧海山總共執行了將近300名犯人的死刑，而每執行一次死刑還能獲得四塊洋元，在當時是非常高的收入，不過卻因職業特殊，始終遭人排擠，最後甚至一生未娶，孤老終生。

▲▼中國最後劊子手鄧海山。（圖／翻攝自百度百科）

▲鄧海山是中國最後一位以「斬首」的方式處決犯人的劊子手。（圖／翻攝自百度百科）

根據習俗，其實劊子手在執行完第99位犯人後就必須要退休了，因為傳言殺人過百的話就會絕子絕孫，不過卻因當時找不到其他人承接，也沒有其他劊子手，再加上收入可觀，因此鄧海山就繼續執行處決犯人的任務，直到1932年國民政府頒布《六法全書》，廢除了「斬首」刑罰，改以槍決的方式為止。

事實上，斬首是一門很高的學問，鄧海山18歲那年就開始拜師學藝，並不斷以「砍冬瓜」作為練習，他們會在冬瓜上用紅筆畫一條斜線，必須要練到能剛好從紅線上將冬瓜砍成兩半才能進到下一個階段，再來才會用長長的鬼頭刀把點燃的線香頂端削掉作為練習，訓練精準度，因此劊子手這個職業並不是人人都可擔任的。

如今的社會已經沒有劊子手這個職業了，卻也因此增添了不少傳奇的色彩，然而鄧海山在晚年的際遇卻很淒涼，大家都擔心會遭來厄運因此很少會有人跟他來往，他自己也為了消災解難，每天都吃齋念佛，最後在孤獨中度過餘生。

ET快訊
小弟弟抓「大把1塊錢」買可樂！店員好奇一問下秒暖請客
快訊／涉詐助理費　新北市議員曾煥嘉遭羈押禁見
台積電攻679元後「連日慘跌」　股民曝1原因：哭暈在廁所
戴資穎三局逆轉辛度收對戰三連勝　年終賽小組賽首勝入袋
18歲女曾在部桃住院居家隔離猝死　衛生局回應了
近10年來首見　國發會：去年12月景氣燈號亮黃紅燈
近10年來首見　國發會：去年12月景氣燈號亮黃紅燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女友懷孕59天...他超氣「我們才認識53天」！劇情神轉折　

一生砍落300顆人頭　中國傳奇劊子手卻因「詛咒」結局悽慘

膽固醇可能成幫兇！　讓新冠病毒「順利入侵細胞」

新冠進化為「常駐病毒」　陸專家張文宏：抗疫進入持久戰

對台接地氣！　陸官方「第一個走下講台」的發言人

表面驗出新冠！陸進口櫻桃價格腰斬　商家慘賠嘆：沒人敢吃

大陸已接種疫苗逾2276萬劑次　當局倡導就地過年

變種病毒讓疫苗效力成疑！　陸疾控專家：2月就能完成「升級」

影／杜絕萊豬流入風險！　陸方宣布「全面禁止」台灣肉製品輸入

失戀男大鬧超商！突走向男店員「捧臉吻下去」　顧客集體僵硬

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

林心如大讚霍建華「神隊友」　狂被女兒催生Baby...妙回：自己生！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

女友懷孕59天...他超氣「我們才認識53天」！劇情神轉折　

一生砍落300顆人頭　中國傳奇劊子手卻因「詛咒」結局悽慘

膽固醇可能成幫兇！　讓新冠病毒「順利入侵細胞」

新冠進化為「常駐病毒」　陸專家張文宏：抗疫進入持久戰

對台接地氣！　陸官方「第一個走下講台」的發言人

表面驗出新冠！陸進口櫻桃價格腰斬　商家慘賠嘆：沒人敢吃

大陸已接種疫苗逾2276萬劑次　當局倡導就地過年

變種病毒讓疫苗效力成疑！　陸疾控專家：2月就能完成「升級」

影／杜絕萊豬流入風險！　陸方宣布「全面禁止」台灣肉製品輸入

失戀男大鬧超商！突走向男店員「捧臉吻下去」　顧客集體僵硬

年薪破百萬只是門檻！內行曝1職業「買房買到手軟」　子女卻不接班

太平山可能再現銀白仙境！　強烈冷氣團「0°C急凍時間」出爐

女友懷孕59天...他超氣「我們才認識53天」！劇情神轉折　

兒時見狗就幹架！　6歲柴去美容被告知「激動就收100」結局神展開

台東6醫院啟動感染管制查核　衛生局籲民眾按規定戴口罩

胡瓏貿獲本季最多出賽時間　高效攻下13分4籃板5助攻

中衛「夜幕灰」新品口罩上市　5片69元實體通路28日開賣

高雄都更意識「被喚醒」　專設科室、提專案加速推動

防疫提升靠「三寶」！斗六就業中心徵756職缺　改代收履歷

國台辦批陳時中「政治防疫」　民進黨：派軍機擾台對兩岸沒幫助

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

大陸熱門新聞

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

高中生賣腎買iPhone　10年後媽媽崩潰

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

陸方宣布「全面禁止」台肉製品輸入

挖出血棺！他憂招噩運放火燒　專家：22億沒了

24歲女兒被江水捲走　父母強要185萬「給兒買房頭期款」

秦始皇陵墓衛星圖曝光　千年沒人敢挖

皇后私通生女嬰　皇帝扔鍋爐弄死

22歲女凌晨App叫車！橋邊下車後身亡

失戀男大鬧超商！突走向男店員「捧臉吻下去」

西藏冒險王疑遭他殺　最後影片見「驚悚對話」

滙豐CEO：依港警要求凍結流亡議員戶口　

大陸首批試疫苗專家：僅打針處疼了點

更多熱門

相關新聞

表面驗出新冠　陸進口櫻桃價格腰斬

表面驗出新冠　陸進口櫻桃價格腰斬

大陸進口車厘子（台灣稱「櫻桃」），近日連續出現表面新冠病毒核酸檢測呈陽性案例，導致北京、南京、浙江等多地價格近乎「腰斬」，面對昂貴水果成白菜價，雖陸網不少人高喊終於等到「車厘子自由」，但攤商坦言，消費者嘴巴說的歡，實際上卻「沒人敢吃」，適逢置辦年貨之際，櫻桃買氣恐將迎來最冷寒冬。

國台辦二批陳時中　指台灣檢測費高

國台辦二批陳時中　指台灣檢測費高

國台辦：台胞在陸接種疫苗全自願

國台辦：台胞在陸接種疫苗全自願

梅克爾批中國隱匿疫情！籲合作透明化

梅克爾批中國隱匿疫情！籲合作透明化

陸祭春節機票免費退改　推原地過年

陸祭春節機票免費退改　推原地過年

關鍵字：

劊子手中國死刑砍頭鄧海山

讀者迴響

熱門新聞

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

Keanna經紀人改口道歉了

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面