一生砍落300顆人頭　中國傳奇劊子手卻因「詛咒」結局悽慘

▲古代被判處死刑的犯人多是以「斬首」處決。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

工作內容如果是結束別人的生命，想必許多人光想就會覺得害怕，然而清朝的最後一個劊子手卻在一生中砍了將近300顆人頭，甚至傳言最後因「詛咒」孤獨而死，令人不勝唏噓。

綜合陸媒報導，古代處刑犯人多是用「斬首」的方式，將人頭用大刀砍落，而最後一位用這種方式執行死刑的劊子手就是鄧海山，據當時記載，鄧海山總共執行了將近300名犯人的死刑，而每執行一次死刑還能獲得四塊洋元，在當時是非常高的收入，不過卻因職業特殊，始終遭人排擠，最後甚至一生未娶，孤老終生。

▲鄧海山是中國最後一位以「斬首」的方式處決犯人的劊子手。（圖／翻攝自百度百科）

根據習俗，其實劊子手在執行完第99位犯人後就必須要退休了，因為傳言殺人過百的話就會絕子絕孫，不過卻因當時找不到其他人承接，也沒有其他劊子手，再加上收入可觀，因此鄧海山就繼續執行處決犯人的任務，直到1932年國民政府頒布《六法全書》，廢除了「斬首」刑罰，改以槍決的方式為止。

事實上，斬首是一門很高的學問，鄧海山18歲那年就開始拜師學藝，並不斷以「砍冬瓜」作為練習，他們會在冬瓜上用紅筆畫一條斜線，必須要練到能剛好從紅線上將冬瓜砍成兩半才能進到下一個階段，再來才會用長長的鬼頭刀把點燃的線香頂端削掉作為練習，訓練精準度，因此劊子手這個職業並不是人人都可擔任的。

如今的社會已經沒有劊子手這個職業了，卻也因此增添了不少傳奇的色彩，然而鄧海山在晚年的際遇卻很淒涼，大家都擔心會遭來厄運因此很少會有人跟他來往，他自己也為了消災解難，每天都吃齋念佛，最後在孤獨中度過餘生。