「別摸死者的臉！」殯儀館揭3原因：屍斑無法復原

▲殯儀館指出，「不能摸死者的臉」非迷信，而是有實際原因。（圖／視覺中國，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

華人傳統習俗一貫秉持「死者為大」，對待往生者也有諸多禁忌，其中一項就是「不能摸死者的臉」。對此，有殯儀館揭密，依照他們從業多年的經驗，這個禁忌所言非虛，而且背後其實有3大原因，不單單只是迷信。

根據《網易新聞》報導，人死後一段時間內身體還有溫度，家屬會趁此時幫死者穿上壽衣。之後再過一段時間，遺體就會完全僵硬，變得像一塊大石頭，不僅身上有很多蚊蟲，體內所有器官也會停止運作，衛生堪慮，所以若非殯葬專業人員，別說是觸碰了，最好連靠近都不要。

至於為何不要觸碰死者的臉，殯儀館提出三點原因：

一、屍斑

人死後血液停止運行，微血管與靜脈等血液不流通，如果你這時候觸摸死者的臉，可能導致遺體臉上出現青一塊、紫一塊的屍斑，而且無法復原。

二、安全疑慮

遺體存在大量細菌，若直接用手觸摸，可能會有一定的安全疑慮，「畢竟死者生前究竟有什麼疾病，說不定連家屬都未必知道。」

三、最後的尊重

人死後面色發白，不是那麼好看，沒人希望自己醜陋的一面被人看到，所以家屬通常會聘請大體化妝師來修補遺容，讓親人最後一程走得體面，也算是對逝者一個最後的尊重。