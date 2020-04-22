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召喚30年死忠漫迷！城市獵人中文版收錄「北条司百問百答」創作秘辛

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▲▼ 《城市獵人》中文完全版，封面由北条司全部重新繪製，更特別收錄未公開的極機密情報、創作祕辛「北条司100問100答」。（圖／尖端出版提供）

▲《城市獵人》中文完全版，封面由北条司全部重新繪製，更特別收錄未公開的極機密情報、創作祕辛「北条司100問100答」。（圖／尖端出版提供）

記者林育綾／綜合報導

《城市獵人》漫畫至今累積熱銷5千萬冊，這部在80年代火紅的作品，如今推出中文完全版32集，分四期出版，除了每集封面由北条司全部重新繪製，更特別收錄未公開的極機密情報、創作祕辛「北条司100問100答」，將召喚30年間的死忠漫迷！

日本知名漫畫家北条司代表作《城市獵人》於1985年至1991年在《少年Jump週刊》連載，講述槍法一流但好色風流的冴羽獠與同事槇村香，兩人在私人偵探事務的接案活動。委託者只要在新宿車站的留言板上寫下「XYZ」字樣，就能進行委託，而所有委託者都是美女的設定，正是讓冴羽獠發揮無賴魅力的設計，穿插在硬派案件裡的福利鏡頭更讓《城市獵人》瞬間爆紅，成為80年代擦邊球漫畫擔當。

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▲▼ 《城市獵人》中文完全版，封面由北条司全部重新繪製，更特別收錄未公開的極機密情報、創作祕辛「北条司100問100答」。（圖／尖端出版提供）

▲《城市獵人》漫畫至今累積熱銷5千萬冊，在80年代相當火紅。（圖／尖端出版提供）

《城市獵人》至今累積熱銷5千萬冊，並接連推出改編動畫版、劇場版與電視劇，在30周年紀念的2019年，接連推出被原著北条司讚許為「最接近原作」的法國版真人電影，及紀念劇場版動畫《城市獵人劇場版-新宿PRIVATE EYES》，持續在世界各地發酵中。

▲▼ 《城市獵人》中文完全版，封面由北条司全部重新繪製，更特別收錄未公開的極機密情報、創作祕辛「北条司100問100答」。（圖／尖端出版提供）

▲《城市獵人》推出中文完全版，召喚30年的漫迷。（圖／尖端出版提供）

而台灣也在近日推出中文完全版，由尖端出版發行，讓喜愛作品的漫迷可以重新收藏故事的原點，中文完全版共32集，封面由北条司全部重新繪製，每集完整重現連載彩頁，並以最新印刷技術，呈現彩色與雙色原稿，更特別收錄未公開的極機密情報與創作祕辛「北条司 100問100答」。單行本共32集分四期出版，每期同步加碼含收納書盒與複製簽名版的套書。

▲▼ 《城市獵人》中文完全版，封面由北条司全部重新繪製，更特別收錄未公開的極機密情報、創作祕辛「北条司100問100答」。（圖／尖端出版提供）

▲《城市獵人》中文完全版共32集。（圖／尖端出版提供）

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