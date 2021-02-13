女友家境好「願意入贅嗎？」　網曝實例給肯定：代表有一定能力

▲原PO想問其他男生，願不願意入贅。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

在台灣「父系社會」的風氣已經漸漸沒那麼強勢，但在老一輩的想法中，男性如果入贅到女方家，通常就是沒面子，或者會被看清。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，假設在論及婚嫁的時候，發現女友收入雖然比自己低，但家境很好，嫁妝是一棟房子，忍不住問卦「老實說，你願意入贅女生家嗎？」

這位網友文中表示，「如果你有一個很要好的女友，在論及婚嫁時你才知道，她收入雖然比你低，但家境比你好」，結婚的嫁妝是一棟房子，婚後和岳父母分居、住附近，入贅不用冠妻姓、小孩的姓還有討論空間，而且女友、岳父母都很好相處。

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原PO接著說，接受以上條件，就可能會被別人笑入贅、被看不起、被講是吃軟飯的，「你願意嗎？」看到貼文後，馬上就有人留言，「願意」、「願意啊」、「只有不夠多，沒有不願意」、「有什麼不行」、「被笑被看不起？你活在什麼年代啊」、「現在的風氣沒人會笑了吧！是有多古板？」

▲許多人都認為沒什麼不行的。（示意圖／Pexels）

還有網友分享，「我看過結婚了還全家搬到娘家住，因為娘家在逢甲有店面」、「我老婆家是大透天，結婚後一層給我們住，算入贅嗎QQ」、「入贅表示你有一定的能力，能力不夠人家還看不上」、「如果我兒子可以入贅換來如此輕鬆的人生，他願意我也答應」、「現在都一堆男的住女方家了，不稀奇了。」

雖然有人質疑，「過年除夕要和女方家圍爐拜拜祭祖喔，煮年夜飯加洗碗，初二再回夫家」、「你各位確定嗎？如果女方地位高你一等，平常念你罵你沒差嗎？」但就有網友直呼，「平常就是男生出錢，老婆照樣念你罵你啊」、「平常八成錢都我出 我也是低一等耶 QQ」、「「沒有什麼入贅的，就是用女生老家資源而已，小家庭講好就好，不想用就拒絕。」