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匯40萬給「高學歷陸男」遭阻　婦怨：會害單身的人交不到朋友

▲▼婦人遭詐騙打算匯款40萬元，淡水警方到場勸阻。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲婦人遭詐騙打算匯款40萬元，淡水警方到場勸阻。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區一名陳姓婦人日前在臉書上認識一名高學歷的大陸男子，但男子稱女兒生命需要金錢醫治，而他恰巧在國外船上無法匯款，請婦人協助幫忙轉帳40萬元，婦人要填寫匯款單時遇到機警行員攔下報案，員警到場時她還抱怨「這樣會害單身的人交不到朋友」，所幸警方當場查詢男子提供的帳戶，果然是遭通報多次的詐騙示警帳戶，成功保住婦人血汗錢。

淡水警分局日前接獲銀行行員報案有民眾疑似遭到詐騙，水碓派出所警員吳世彬前往處理，現場一名約60歲的陳姓婦人自稱在臉書上認識了一名高學歷的大陸男子，雙方相識一年多相談甚歡，對方的女兒近日生病需要金錢醫治，而他恰巧在義大利的船上無法匯款，因此拜託她幫忙匯款到指定的帳戶，陳婦聽聞朋友有難立即到銀行填寫匯款單，遭到機警的行員攔下並報案。

員警到場時陳姓婦人甚至埋怨行員，阻止匯款還誤解她的朋友是詐騙集團，這樣的話會導致單身的人都交不到朋友云云，警員吳世彬聽完陳婦描述後果斷地告知她這是詐騙，並當場查詢男子所提供的2個帳戶，果然都是遭到通報多次的詐騙帳戶，吳員並提供自身攔阻詐騙的豐富經驗告訴陳婦，陳婦聽了後終於打消想要匯錢給「好友」的念頭。

淡水警方表示，網路交友務須謹慎，因為你永遠無法知道和你談天說地的人究竟是誰，要保護好自己的個資及錢財，切勿隨意交付，接獲可疑電話要求轉帳或購買點數時，勿輕易地相信，如不確定是否為詐騙電話，可以掛斷後撥打110、165反詐騙專線或到就近的派出所請求協助，別讓自己的積蓄在頃刻間化成泡影。

▲▼婦人遭詐騙打算匯款40萬元，淡水警方到場勸阻。（圖／記者陳豐德翻攝）

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