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12歲胖弟「2個月鏟15kg」！成效超驚人…媽PO出血淚史

▲▼12歲胖弟2個月鏟15kg。（圖／翻攝自微博）

▲12歲胖弟2個月鏟15kg。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

來自江蘇鹽城的一個12歲小男孩近日爆紅網路。他名叫張宸豪，利用一個假期成功減肥15公斤，前後對比照被媽媽PO出。超大反差令網友紛紛表示太勵志，「自律的人太可怕。」媽媽也感歎，在這次減肥之前，也沒感覺兒子如此自律，自己也超級佩服。

綜合陸媒報導，由於母親工作比較忙，導致張宸豪的飲食不規律，吃外送是常有的事情。6年級的畢業前，他的體重達到了驚人的65公斤。

在拍畢業照的時候，張宸豪竟然連校服都穿不上，最後，攝影師在衣服背後剪了一刀，他才將校服穿上，完成最後畢業照的拍攝。這件事情讓張宸豪受到打擊，全班只有他一個人受到了這種待遇，從那天起，他下定決心開始減肥。

▲▼12歲胖弟2個月鏟15kg。（圖／翻攝自微博）

▲他瘦了超多。（圖／翻攝自微博）

減肥需要「管住嘴邁開腿」、「三分練七分吃」，顯然飲食是非常重要的一環。之後，張宸豪每餐都用分餐盤，蔬菜、米飯全部定量。

此外，張宸豪每天和姊姊出去跑步，剛開始跑步的時候，腳上都磨出了水泡，還有一次差點暈過去，不過都咬牙堅持了下來。之後，媽媽還買了跑步機，讓他在家中鍛煉。

張宸豪憑藉自己的毅力堅持了下來，最終在兩個月內成功減肥15公斤，如今的他好似換了一個人。網友看看感慨，「每個胖子都是潛力股」、「為自律點贊」。

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