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男網友想上廁所！她慘被騙回家性侵　「13F→1F」崩潰奔逃

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子約女網友外出，以肚子痛想上廁所，騙對方回家，性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

男子阿俊（化名）2015年間於網路上結識女子小君（化名），2人相約發生關係，在此之後並未聯繫。3年後阿俊再度約小君外出，但他卻在開車途中，以肚子痛想上廁所為由，將小君騙回住處，趁機性侵得逞。對此，台中地院審結，依強制性交罪，將阿俊判刑3年10月。

判決指出，阿俊透過臉書，2018年4月17日凌晨約小君外出，雙方先在便利商店碰面聊天後，他假意向小君提議，搭乘其駕駛的小客車前往清水休息站，不料，開車途中，卻以肚子痛想上廁所為由，開車返回租屋處。原本小君打算在停車場等待，但覺得車子停放在地下室太過悶熱，便隨阿俊一起上樓到屋內等待。

進到屋內後，2人坐在沙發上各自玩手機，然而，阿俊卻突然躺在小君大腿上睡覺，被小君叫醒、要求至房間內睡覺後，他竟反過來強拉小君的手，將對方甩到床上，不顧小君喊著「我不要！求求你」等語，強行硬上得逞。小君當下覺得噁心，趕緊跑進浴室內沖洗下體，並將門反鎖，趁機傳訊給友人求救，報警處理，隨後從13樓步行樓梯至1樓，向到場的警方求助，全案因此曝光。

對此，阿俊否認性侵，辯稱雙方為前男女朋友關係，小君有同意發生關係。不過，小君則打臉表示，2人僅是在網路上認識的普通朋友，因為阿俊一直傳訊息邀約她見面，才會答應出門，而阿俊性侵過程聽聞她說「這樣連朋友都當不成」時，竟回「老公跟老婆本來就不是朋友啊」、「我把你種個草莓」等語，種種行徑讓她現在只要面對男性就會感到害怕。

另外，小君友人證稱，小君與她是認識很久的朋友，阿俊確實與小君沒有感情關係，是個反感的對象，案發當天她接獲求救訊息「他（阿俊）要性侵我」，趕緊報警處理，當時小君的表情很焦慮不安、沒安全感，因為認識她太久，不曾見過小君有這種憔悴表情。

綜上，法官勘驗相關證據、說詞後，不採信阿俊說詞，考量小君曾表示「阿俊不尊重女性，請求重判」，另審酌阿俊至今仍未與小君達成和解，依強制性交罪，判阿俊3年10月刑期。

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