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全聯福袋中獎號碼一次看！　特斯拉、保時捷幸運兒出爐

記者蔡玟君／台北報導

全聯新春福袋在今（12日）開賣，今年全聯首次祭出雙首獎，包括市值358萬的「特斯拉 Model X」和市值354萬的「Porsche Cayenne」，全聯更於今天下午1點於大直總部直播，最大獎「Porsche Cayenne」中獎號碼為「113241」，以下整理出所有中獎號碼，趕快來對獎，看看幸運兒是不是你！

▲▼全聯新春福袋抽獎直播,特斯拉,保時捷。（圖／記者蔡玟君攝）

▲全聯新春福袋中獎號碼直播，帥氣保時捷和特斯拉直接停在現場。（圖／記者蔡玟君攝）

全聯今年新春福袋推出福利熊生肖福袋和萬國通路福箱，每個福袋享1次抽獎機會，福箱則有6次抽獎機會，今天下午1點在大直總部以現場直播方式陸續抽出12組中獎號碼，從牛年福袋特別獎開始抽起，包括欣葉集團全品牌抵用券、指舞春秋180分鐘貴賓會員券、墾丁凱撒大飯店自助晚餐4客等共198個中獎名額，壓軸則是新騎獎、特仕獎特斯拉「特斯拉 Model X」和寶石獎「Porsche Cayenne」。

▲▼新春全聯福袋抽獎中獎號碼。（圖／記者蔡玟君攝）

▲新春全聯福袋抽獎中獎號碼。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼新春全聯福袋抽獎。（圖／記者蔡玟君攝）

▲新春全聯福袋特別獎中獎號碼。（圖／記者蔡玟君攝）

全聯新春福袋中獎號碼：

寶石獎「Porsche Cayenne」：113241

特仕獎「特斯拉 Model X」：131465

新騎獎「台鈴智慧雙輪eReadyFun」（對中末四碼）：6578

特別獎中獎號碼如下：（對中末四碼）

World Gym運動會籍2個月+教練課程2堂：5557

Hang Ten環保纖維親膚暖溫衣7件：9514

墾丁凱薩大飯店發現西餐廳自助晚餐4客：6425

牛角集團599特選方案回數券（3/1～4/30期間每週1次免費）：2628

亞太電信5G影音服務Gt TV一年份：5017

麗寶樂園渡假區探索世界門票4張：1585

燒肉同話銷魂和牛雙人套餐：6792

指舞春秋180分鐘貴賓會員券（含30分鐘貴賓會員券6張／組）：8672

欣葉集團全品牌抵用券3000元：3307

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