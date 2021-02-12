清潔隊員過年收垃圾「遭BB彈射傷」　國中生持槍自首：我不是故意的

▲清潔隊員收垃圾無辜被射傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

知道民眾迎新年會大掃除整理家裡，新北市清潔隊加派班次，光是除夕前一週的每日垃圾量就比過去平常日增加了4成，11日所收垃圾量更高達3800公噸，約為平常日的2倍多，但令人痛心的是，清潔員認真出勤收垃圾，卻被民眾用BB彈射擊受傷；犯案的是一名國中生，在父親陪同下到派出所自首說，「我不是故意的」！

▲清潔隊員受傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

環保局表示，受傷的為新莊區的清潔隊員，出勤時遭不明人士從高處以BB彈射擊，造成左肩及左手紅腫，目前已報警處理，並祈禱新的一年來臨，隊員們都能身體健康平平安安。

警方獲報後，除夕夜即挨家挨戶訪查，今天下午一名國中生由父親帶著玩具槍主動到派出所「自首」，黃姓清潔隊員得知國中生並非故意，也願意原諒對方。

據了解，黃姓清潔隊員於小年夜晚間負責新莊地區的垃圾清運工作，垃圾車停在中港一街時，一旁丟垃圾民眾紛紛把大包小包的垃圾交給他，工作忙得不可開交，但突然感到左手一陣刺痛，原本以為是垃圾車擠壓造成垃圾噴濺，但不到半分鐘他又感到左肩也刺痛，於是朝身後查看，直覺是有人從高處拿BB槍朝他射擊。



警方調閱監視器過濾，並未發現可疑，但仍在除夕夜當晚派出大批員警挨家挨戶訪查，從清潔隊員站立位置身後的高樓層逐戶詳細清查，涉案的13歲國一學生因為看到媒體報導，內心深感不安，12日下午由父親陪同到派出所，並交出BB槍。



該把槍枝是國一生去年從文具店購買，射擊的僅是塑膠BB彈，警方鑑定並不具殺傷力，學生家長也說，小朋友從小就喜歡警匪片，長大也立志當警察，小年夜當晚因為在家把玩BB槍，剛好看到垃圾車經過，原本是瞄準垃圾車後車斗，但卻意外打中清潔隊員，父親對於兒子的行為感到相當抱歉，經過警方居中溝通，清潔隊員也願意原諒對方。

▼國中生的玩具槍。（圖／記者陳雕文翻攝）