插畫家春聯「集氣抗疫」藏巧思！4萬人感動朝聖　跪求衛福部出資印

▲抗疫春聯。（圖／我是馬克授權提供，請勿任意翻攝）



記者黃可昀／綜合報導

目前國內疫情已受到控制，但先前桃園群聚感染事件，再次證明面對病毒不可掉以輕心，還有很長一段抗疫之路要走。插畫家「我是馬克」過年期間設計了一款春聯，喜慶元素中還藏有小巧思，巧妙地把新年願望和防疫結合，獲得超過4萬人朝聖按讚。

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「我是馬克」昨天早上貼出自己設計的春聯，並表示「這是我新年的唯一願望」，傳統的吉祥正紅色，配上毛筆黑字體，但上頭寫的可不是春、福這麼簡單，遠看像是寫著「沒有」，但其實還有個淺灰色字跡寫著「疫情」，巧妙地將「沒有疫情」這4個字融合為2字，讓網友看了驚艷又感動。

網友紛紛在底下留言，「這設計太強」、「好棒的設計，每一處都是巧思」、「這個應該叫衛福部出錢印」、「這是全世界最想要的願望」、「馬克出個悠遊卡或一卡通吧」、「不能只有期望，還得靠每個人努力。」

▲新增1例境外移入，自美國入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）



據了解，今天（12日）新增1例境外移入確診（案938），為美國籍的50多歲男性，來台工作的前3天有在美國接受檢驗，結果呈現陰性，1月26日入境後也住在防疫旅館檢疫，後續都沒出現症狀，直到2月10日檢疫期滿以後，到醫院接受自費採檢，結果於12日確診感染。