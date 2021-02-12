思念越南好味道！她當「空中飛人」1年習得老媽絕學：開店圓夢

▲鳴心越南牛肉河粉充滿濃濃的越南風。（圖／翻攝自鳴心越南河粉臉書官網）

記者沈繼昌／桃園報導

十多年前遠從越南飛越上千公里嫁到台灣的馮玉英，來台後因思念越南家鄉料理，萌起想在台灣也能品嘗道地越南料理，為了掌握越南料理精髓，還曾將老媽請到台灣傳授廚藝，從越南咖啡飲料到複雜的越南牛肉河粉料理，苦學多年後終於將老媽一身越南廚藝學會，在中壢區開設「鳴心越南牛肉河粉」，不但吸引越南同鄉彙集，更吸引不少台灣老饕見識到越南小吃的美味與特色。

▲老闆馮玉英強調，菜色都選用新鮮在地食材。（圖／記者沈繼昌翻攝）

馮玉英指出，十餘年前計畫開設越南小吃店，但因自己不擅廚藝，打電話向遠在越南的老媽請到台灣指導，但依親的期限一次只能一個月，為讓開設小吃店的願望成真，每個月都回越南帶老媽來台灣，因此當了一年的空中飛人，才把老媽一身的越南廚藝學個精純，也讓她能完成開店的願望。

馮玉英以越南咖啡為例，需以濃郁的咖啡豆與煉乳打底，咖啡豆經研磨滴漏完成後，還要將咖啡攪打起泡，冒出濃郁咖啡香後，再摻入大量冰塊稀釋後冰鎮，客人品嘗帶有濃郁奶香味的越南咖啡，都會豎起大拇指讚嘆一番。

這處位於中壢區中央西路上的「鳴心牛肉河粉，剛開幕時幾乎都是越南同鄉姊妹捧場，品嘗道地越南家鄉味，同時也相聚聊天，店內還擺放卡拉ＯＫ點唱機，讓大家唱歌自娛，後來隨著台灣老饕慕名而來，成為一家道地越南料理的小店，消費群也從原來百分百的越南外配，目前成為越南與台灣老饕各占一半的光景。

▲牛熱河粉與鮮蝦手卷是最受歡迎的招牌菜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

馮玉英自豪地說，店內招牌菜包括招牌的「越南牛肉河粉」、「鮮蝦手卷」、「烤肉乾拌米線」、「法國麵包」、「炸春捲」等越南傳統小吃，其中牛肉河粉以牛骨熬湯，配上自製的牛肉丸與現切牛肉片，再以滾湯高湯穿燙牛肉片，但要吃之前，還需撒上些許檸檬汁，才能勾出牛肉湯鮮甜與越南胡椒粉的香辣。

▲烤肉涼拌米線也是店內人氣商品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，多數台灣客人超愛鮮蝦手卷，馮玉英姊是說，鮮蝦手卷裡有越南米線、生菜、鮮蝦與九層塔，現點現做，沾上特製魚露汁吃，不但清爽又鮮脆，是夏季裡最搶手的越南小吃；另一道招牌菜是「烤肉涼拌米線」，在越南這道菜排骨應該是用烤的，但到了台灣，為求方便與出菜迅速，將排骨醃製汁後改以油炸方式料理，仍不失其原有風味，再搭配米線、小黃瓜與豆芽等生菜，澆上特製的魚露醬汁，口感類似生菜沙拉，不少台灣客人都一定會點這道，可見受歡迎程度。

馮玉英強調，當初開店是因想吃家鄉味，開店後又成為越南同鄉聚會談心處，隨後台灣客人越來用捧場，現在的「鳴心牛肉河粉」已成了越南美食與文化的交流新地標。

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