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慧眼看天下／金牛年 投資市場你不可不知的訊息(三)


新聞節目中心／綜合報導

2020年被時代雜誌認為是最糟糕的一年，可是在東方有句成語「否極泰來」，非常適合在金牛年裡跟想要賺錢的投資人一起共勉，如果沒有前面跌得深，就不會有財富重新洗牌的可能，所以越是壞的時機，越要朝向好的地方去看。受到美元走弱的關係，許多國家的貨幣政策被逼得必須印鈔來應戰，這一場熱錢大戰目前還看不見停歇的訊號，但是既然熱錢擋不住，放在銀行又生不了利息，所以不少勇敢的投資人在去年就已經開始選擇錢進投資市場，在這一波投資市場混戰裡，投資人做好功課了嗎？如果沒有，不妨趁著過年期間利用《慧眼看天下》國際財經系列的專題好好補課，或許年後錢進股市或其他投資市場就能派上用場。

▲▼美股選後旺整年?!(圖/慧眼看天下)

首先台股到底要站上多少點？去年我們非常大膽的用了外資的訊息，認為台股站上一萬六千點不是難事，當時許多人還擔心我們引用了錯誤的訊息，如今回頭來看，這股信心不是喊假的，外資是早早看到了熱錢的高水位跟台灣的穩定發展，這個可跟近期美國的GameStop事件不同，台股是體質穩健、企業發展建全，才能獲得外資青睞，跟市場亂放消息，企圖炒短線是不同的高度，投資人在分析市場消息面時，其實是需要多看多聽多留意的。

另外，錢進投資市場在台灣真的很多元，在金管會的規劃下，不僅台北股市的操作方式更活潑，就連不懂英文的投資人想錢進美股，都不用再擔心，只要選定好委託的公司，設定好投資標的，不管是買個股還是買ETF，透過複委託的方式，台灣投資人都能獲得很完善的金融服務。

說▲壽險業者表示，受惠於台幣強勢，讓許多有美元資產配置需求的投資人都趁機分批買進持有。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲壽險業者表示，受惠於台幣強勢，讓許多有美元資產配置需求的投資人都趁機分批買進持有。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據以往的經驗，美國在經歷過總統大選後的第一年，通常經濟表現會不錯，加上美國聯準會目前依然沒有宣布升息，美元續走弱的態勢似乎沒有更改的跡象，雖然市場傳出美元已經出現「微笑曲線」，但是從《慧眼看天下》邀請的不同來賓眼中，都認為美元真正穩定起漲的訊息其實還沒到來，趁著美元還處在低水位的時候，有心錢進美股的投資人其實應該儘早佈局，就算擔心美股波動劇烈，投資人也可以審慎選擇以美元計價的優質基金，不論是採單筆購買還是定期定額的方式，學習投資理財都是金牛年裡很重要的事，當然審慎評估投資標的依然是必要做的功課，終究投資會有風險，如果需要獲知更多訊息，過年期間，不妨花半個小時的時間，收看或收聽《慧眼看天下》，也許您會發現更多投資訊息。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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慧眼看天下第126集顯圖

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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