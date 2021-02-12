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揭秘美國女飛行員「空中如廁」　轟炸機只有「一個不銹鋼碗」

▲▼ 駕駛B-52轟炸機的女性飛行員。 。（圖／翻攝 中評社）

▲ 駕駛B-52轟炸機的女性飛行員。 （圖／翻攝 中評社）

任以芳／綜合報導

隨著越來越多的女性加入美國空軍部隊，許多人都很好奇，飛行員如何空中解決上廁所的問題？日前，美國「軍事」網站報導稱，空軍正考慮為戰略轟炸機上的廁所加裝簾子，引起軍事迷注意。

據《環球網》報導指出，美國空軍發布了一份要求紡織或服裝公司提供隱私隔簾的請求。美國政府網站上發布的徵求信息這樣寫，「由於B-52轟炸機需長時間飛行執行任務，特別是在機組人員有男有女的情況下，在使用衛生間時對隱私的保護需求更高。」

美國空軍稱，B-52機組人員在一次飛行任務中最長可能會在空中待上40個小時。根據《大眾科學》雜誌此前刊登的照片顯示，B-52轟炸機的駕駛艙隔間後邊有一個小型衛生間，機組人員在排便時必須使用一個袋子，然後在任務結束後處理掉。

▲▼ 美國轟炸機b-52 。（圖／翻攝 百度百科）

▲ 美國轟炸機B-52 。（圖／翻攝 百度百科）

目前美國空軍的許多大型戰機上已經有了帶隔間的衛生間，或者說是分區空間。例如C-130「大力神」運輸機在飛機貨艙區域有一個小便池，使用時可以用簾子圍起來。C-17運輸機和KC-46加油機則有一個完整的盥洗室和衛生間，配備有帶鎖的門。

據《大眾科學》雜誌的說法，B-1B轟炸機的座艙後方有一個小型衛生間，而B-2隱形轟炸機雙人座艙的後面有「一個不銹鋼碗，沒有隔墻」。美國空軍空運司令部發言人布萊恩·布拉肯斯表示，「KC-135加油機、KC-10加油機和C-5運輸機上也都有類似設施。這些飛機的內部空間很大，所以廁所用起來也要比轟炸機舒服得多。」

報導指出，美國空軍正在努力創造更具包容性的文化，消除女性軍人的障礙，其中一些障礙可能會影響女性軍人的職業生涯。美國空軍在2019年啟動一個項目，專注於從女性視角收集信息，以提供更好的制服，包括孕婦服和女性專用飛行服。應對女性軍人數量的增加，美軍還採修改有關著裝和儀容的政策。據了解，目前在美國空軍部隊中的女性約佔21%。

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