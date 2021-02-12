4歲孫女抱住手哭求「別闖紅燈！」　下秒目睹阿公被撞死

記者柯沛辰／綜合報導

福建莆田一位63歲爺爺1月2日過馬路時，不顧4歲孫女2次阻攔，硬是拉著孫女闖紅燈，結果下秒雙雙被一輛廂型車撞飛。警消到場後，緊急將2人送醫，但爺爺送醫後仍傷重不治。

莆田市公安局交通警察支隊1月27日在網上公布監視器畫面，從中可見，一名老翁牽著紅衣小女童，佇立在斑馬線前，前方不斷有車輛駛過。不久後，老翁開始邁步向前，女童則死命拉住爺爺的手，2次示意前方是紅燈，雙方在大馬路上拉扯。

▲孫女2次死命抱住爺爺右手，不斷央求「別闖紅燈！」（圖／翻攝自微博）

不過，爺爺不聽勸，硬拖孫女過馬路，嚇得一名機車騎士連忙閃過2人，但下一輛黑色廂型車卻沒注意到他們，當場將祖孫倆撞飛。車禍第一時間，爺爺首當其衝，當場倒地不起，孫女則被撞飛出去、很快坐起身，但似乎受到極大驚嚇。

綜合陸媒報導，當時爺爺去接孫女放學，返家途中違規闖紅燈，導致祖孫倆遭車輛撞飛。送醫後，孫女只受輕傷，生命並無大礙，但老人傷勢嚴重，經院方搶救6天後不治身亡。

▲一輛黑色廂型車疾駛而來，將祖孫倆撞飛。（圖／翻攝自微博）

許多網友看完紛紛留言，「唉，從沒規矩時代過來的人，從來不守規矩」、「幸好小孩沒事」、「人要找死，天使也攔不住」、「揪心啊，這孩子命大」、「小孩一輩子陰影」、「害人害己」、「撞得真準，該死的人就去死，不要連累別人！」

不過，也有人認為，「闖紅燈罪不至死吧，倒是這個司機完全沒看到，太誇張了」、「闖紅燈就該被直接撞死嗎」、「這車轉彎沒有慢行，也沒有仔細觀察路況」、「幾個鍵盤俠真噁心，闖紅燈有那麼十惡不赦嗎？難道你們沒闖過？」掀起熱議。

▼女童目睹爺爺被撞飛，無助趴在地上。（圖／翻攝自微博）