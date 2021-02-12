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松山鄧麗君非虛傳！徐巧芯搶救港湖胖虎　一對一教唱高嘉瑜

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯擁有好歌藝，自封「松山鄧麗君」。有一次，有「港湖胖虎」之稱的民進黨立委高嘉瑜利用錄影空檔在化妝間高唱《煎熬》，讓徐巧芯聽不下去，現場開起「歌唱班」，一對一教學。經過指導後，高嘉瑜現學現賣，還挑戰國民黨立委蔣萬安的拿手歌曲，要徐巧芯評分。

徐巧芯一句一句帶著高嘉瑜唱《煎熬》，高嘉瑜唱完後，問一旁錄影的社民黨台北市議員苗博雅「我這樣子有鄧紫棋的感覺嗎？」徐巧芯立刻給予肯定「有有有，有越來越好」，而苗博雅直言「你比她唱得好，我喜歡高嘉瑜大過喜歡鄧紫棋，因為高嘉瑜人美善良心地好歌聲又讚啊！」讓高嘉瑜笑得合不攏嘴。

▲▼徐巧芯教高嘉瑜唱歌。（圖／翻攝苗博雅IG）

▲徐巧芯教高嘉瑜唱歌。（圖／翻攝苗博雅IG）

高嘉瑜現學現賣，除了接唱黃明志的《飆高音》，和徐巧芯合唱鄧紫棋《泡沫》，還說「跨年要不要找我們（和徐巧芯）兩個合唱？」她也直接挑戰國民黨立委蔣萬安的招牌歌曲《告白氣球》，要徐巧芯評分，「徐巧芯等一下評評理，雖然妳支持蔣萬安，但妳要聽聽看我唱。我覺得我告白氣球絕對不會唱得比蔣萬安差，因為我是要用煎熬展現我的歌唱實力，才讓這麼簡單的告白氣球讓蔣萬安唱。」

徐巧芯先給蔣萬安版本的《告白氣球》7分。接著高嘉瑜高唱「親愛的，愛上你，從那天起，甜蜜的很輕易，親愛的，別任性，你的眼睛，在說我願意」。

徐巧芯聽完笑說「我覺得我也給你7分」。和蔣萬安同分的高嘉瑜直呼「屁啦，我比蔣萬安好啦！至少8分」。徐巧芯還開起2022台北市長選舉的玩笑，「然後如果黃珊珊一起來的話，我們可能就輸了，因為分票」。苗博雅秒答「被分票」。

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