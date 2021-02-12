粉紅大爆發！武陵櫻花季浪漫登場　官方精選「10處必去賞花點」

▲武陵農場櫻花季初一登場。（圖／資料照／武陵農場提供）

記者賴文萱／台北報導

武陵農場櫻花季大年初一起登場，每日進場人數限額6000人，一日遊旅客僅開放搭乘公共運輸或遊覽車前往，限4200人。武陵農場也精選園區內10大賞花景點，規劃並製作一日賞櫻路線地圖，讓旅客可以跟隨賞花，不會錯過任何絕美場景。

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▲武陵農場推薦10大賞櫻景點。（圖／武陵農場提供）

武陵農場一日賞花景點及順序（由北向南）

1.櫻桃楓林區

2.桃園櫻花台

3.霧社櫻花群

4.古松櫻花帶

5.隘口櫻花林

6.兆豐櫻花園

7.茶莊櫻花道

8.妙高櫻花坡

9.富野櫻花區

10.南谷櫻花台

▲▼武陵農場新建京華橋。（圖／武陵農場提供）

武陵農場副場長胡發韜表示，今年發苞情形良好，花況應比往年更好，預計粉紅佳人最漂亮的時間落在2月15日到25日，且因為今年花季時間較短，預計人潮會更熱烈，初估將成長兩成以上。

另外，今年武陵農場也投入逾3000萬元，在最漂亮的櫻花隘口處新建一座京華橋，又稱友誼之橋，旅客可站上橋欣賞粉紅色的櫻花河，可說是櫻花秘境，橋上還有櫻花意象，相當浪漫。

▲▼武陵農場櫻花季相當漂亮，常會吸引大批旅客朝聖。（圖／資料照／武陵農場提供）

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