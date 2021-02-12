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女結婚25年過著傭人生活…老公帶小三出國爽　還買百萬名車給她開

▲▼傭人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲正官怨嘆，25年來的婚姻中，她只扮演清潔婦、傭人的腳色。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名女子因為對自組家庭有著美好憧憬，決定步入婚姻，但接下來的25年，她每天都很不快樂，只能像個傭人般打掃家裡，看老公何時心情好再找她洩慾，生活如行屍走肉，後來更發現老公在外養小三！她心碎發文，「傭人的身分，我離職了。」網友紛紛按讚鼓勵，「黃臉婆換人做，祝福今後的妳過著皇后人生。」

據了解，花花（化名）老公搞婚外情，把省吃減用存下來的錢交給小三，甚至買百萬名車送她，自己卻還開著落漆小車，捨不得花錢帶正宮出國，卻帶著小三以及小三的兒子，一年出國旅有3次！再來回頭嫌棄花花沒有國際觀。

花花傻眼說，「老公的外遇讓我體會到，這25年來沒有好好善待自己，嫌我沒國際觀，錢我可以努力賺，但像小三用身體換來國際觀，我沒興趣。今天過後我要為我的理想及夢想我的人生負責。祡米油鹽醬醋茶，菲傭身分我離職了。」

網友看了紛紛留言，「黃臉婆換人做，祝福今後的妳過著皇后人生」、「擺脫爛婚姻才會真幸福」、「跟我媽十幾年前一樣，捨不得花的都在小三那，離婚後快樂到不行」、「等她加入妳老公的柴油米鹽醬醋茶，看你老公還會這樣說嗎？」、「祝福妳展開新的人生」。

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