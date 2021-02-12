春節「大眾運輸7大優惠」一次看！免費衝花蓮　在地轉乘還半價

▲春節搭北花線客運優惠多。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

春節假期間許多人會出門旅遊，交通部公路總局為鼓勵民眾多利用大眾運輸，規劃多項大眾運輸優惠，如國道客運85折、台灣好行半價、在地轉乘優惠、北花線來回400元、北花線指定期間買四送一、宜花東租車優惠、租車後搭客運再折200元等。

公路總局表示，為鼓勵民眾於春節期間搭乘公共運輸返鄉出遊，提供90條國道客運享平日優惠價或85折優惠、46條台灣好行路線使用電子票證享半價優惠、在地轉乘優惠(享一段票或基本里程免費)、北花線來回票400元優惠及宜花東地區在地有腳租賃優惠(租車優惠及回程最高折抵客運票價200元)。

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▲許多民眾喜歡在假期間到花東旅遊。（圖為花蓮火車站／記者謝婷婷攝）

另於初二至初四期間，公路總局推出東部限定加碼優惠，即針對要前往宜蘭、花蓮及臺東地區遊玩，並使用台灣好行在地體驗行程套票或於當地住宿的民眾，凡4人持來回票搭乘「臺北往返宜蘭」、「臺北往返花蓮」國道客運或「高雄臺東直達臨時路線」前往者，即可享1人國道客運票價免費優待。

若回程搭乘北宜、北花國道客運或高東直達臨時路線時，只要檢具台灣好行套票證明、當地合法飯店或旅宿業住宿證明可再折抵200元，但本項優惠不與在地有腳租賃回程客運票價優惠(汽車200元、機車100元)重複抵退。

▲春節期間以電子票證搭乘台灣好行可享半價優惠。（圖／記者陳崑福翻攝）

以北花線國道客運為例，來回票為每人400元，如果4人同行並在花蓮地區住宿，可折抵1人來回票價400元，回程再持住宿證明可再折抵200元，亦即4個人以1,000元即可搭乘北花線往返臺北、花蓮。

公路總局提醒，進入客運場站、搭乘國道及公路客運乘車期間，應確實戴口罩，當鄰近不特定對象均有戴口罩，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。

▲交通部鼓勵民眾利用大眾運輸出遊。（圖／記者李宜秦攝）