2021年12星座整體運勢　獅子有機會結婚、摩羯賺錢機會多

▲牡羊今年可以積極拓展人際關係，容易遇到貴人。（示意圖／取自Pixabay）

記者李芷萱／綜合報導

許多人會選在農曆春節後重新出發，或是轉換新跑道，星座專家許睿光整理2021年12星座的整體運勢，如果你還不曉得新的一年該朝什麼方向前進，不妨觀察在今年你的太陽和上升星座好運在哪個地方，或許可以事半功倍。

★觀察太陽星座和上升星座，尤其是上升星座。

[廣告]請繼續往下閱讀...

‧牡羊座【擴大人際，貴人相助】

今年木星落在牡羊座的「朋友宮」，也就是貴人宮，牡羊座的朋友有機會可以遇見有力、能和你在工作上互相幫忙以及給予資源的夥伴，也可以多多認識不同的人、參加不同的團體，很有機會遇見貴人。

‧金牛座【升官上位，主管力挺】

金牛座今年有機會出來創業，如果是上班族，則會受到主管愛戴，且有機會加薪。金牛座在新的一年會遇到很多契機，可以把工作表現很好，建議金牛座們要展現企圖心、好好表現自己。

‧雙子座【海外深造，自我成長】

雙子座在2021年的海外機運很旺，例如做國外生意、求學機會多，這一年也有可能會有國內進修，或學一些跟自我成長有關的課程，可以讓自己蛻變，另外姻親、公婆和岳父母都會是雙子座的貴人。

‧巨蟹座【資源整合，帶來利多】

在今年如果爸媽或另一半賺錢，巨蟹座有機會從中抽成分紅，或是得到一些遺產，因為2021年木星落在巨蟹座的第八宮，也就是共同資源宮，能得到不是你自己賺的錢。如果身為巨蟹座的你是從事仲介工作，如房地產買賣、汽車買賣等，收入是靠傭金，那今年收入有機會變多。

▲未婚有伴的獅子座在今年有機會結婚。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

‧獅子座【伴侶合夥，結婚契機】

2021年木星落在獅子座的「第七宮」伴侶宮，如果今年獅子座有另一半且想結婚，今年是一個很好的婚期，如果是已婚或者單身的獅子，工作上會有好的合夥人，也會碰到貴人。

‧處女座【職場有風，工作順利】

處女座在2021年各方面都很不錯，有機會升成小主管或專案負責人，如果是團隊合作，也會跟其他同事相處愉快，假如處女座的你是老闆，則有機會請到好員工、創作好的成績、並且很享受工作。

‧天秤座【意外戀情，投資得利】

今年天秤座如果是單身，有機會遇到不錯的木星型對象，木星型對象的特質包括慷慨、樂觀、大方、有ABC外國人氣質，有可能是從事媒體或是射手座。假如有在投資，2021年有一些賺錢的機會，有小孩則小孩表現好，想要懷孕那也會是個好機會。

‧天蠍座【家運上揚，房產運旺】

今年木星落在天蠍座的第四宮（家庭宮），因此家庭運會很旺，可能家中長輩工作好，有機會賺一筆錢買房等，天蠍座可以多注意家庭整體狀況，財務置產方面都會有新計畫。

‧射手座【名聲上揚，考試運旺】

木星在2021年落在射手座的第三宮，也就是和兄弟姊妹有關，射手座的手足在今年運氣會不錯，如果射手座是作家、YouTuber等從事自媒體行業，只要做一點就容易得到關注，另外射手座今年考試運不錯，如果有要考公職等等，一定要把握2021年。

▲魔羯有機會發大財。（示意圖／翻攝自pixabay）

‧魔羯座【正財走旺，事業擴大】

摩羯座在今年有機會賺很多錢，可以把握機會好好提升個人價值，可能會帶動薪水上漲，如果是做生意，可以趕快進行佈局，在2021年多賺一點錢。

‧水瓶座【生命蛻變，轉換跑道】

在今年，木星走到水瓶座的上升星座，生活會有很大轉變，例如想要去外地工作、想要創業或是學習新技能，不過不管是什麼樣的轉變，只要經過仔細考慮，應該都會不錯。

‧雙魚座【福報變現，醞釀計畫】

雙魚座如果曾幫助他人或做過好事，在2021年這些都會轉變成「福報」、吉利的事，可能會碰到貴人幫忙完成夢想，或是多賺一些錢。雙魚座在今年也會隱約的感覺想要改變，也可能是不滿意現況，會開始醞釀新計畫，2021年把計畫安排好的話，2022年可以順利啟航。