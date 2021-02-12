　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

煮了15年仍被嫌！她誤加「1地雷」媽怒丟餿水桶　網笑：別勉強了

麵條,麵,麵料理,麵點,麵食（圖／pixabay)

▲原PO在料理內加入了醃製過的紫菜。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay)

記者曾筠淇／綜合報導

真心換絕情？一名女網友日前特意煮了一頓「愛情晚餐」，怎料卻換得爸爸的一肚子氣，接著媽媽還將她的料理直接丟進餿水桶，讓她語帶無奈的表示，她明明很喜歡做菜，但煮了15年，「從來沒有一道能吃！」貼文一出，立刻引發熱議，還有網友笑稱，「暗黑料理界新秀」、「你還是外食吧」。

這名女網友在「爆怨公社」上發文表示，她真的非常喜歡下廚，然而，在親手做菜的這15年裡，卻從來沒有一道是成功的，「從來沒有一道能吃。」她日前特意為爸媽準備了愛情晚餐，最後也是落得被丟進餿水桶的下場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廚房,料理（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO喜歡下廚，同時卻也不擅長下廚。（示意圖／取自Pexels）

原PO表示，當時她正「大展身手」時，不小心加入了醃製過的紫菜，因此整道菜就變得很鹹。爸爸得知後頓時氣炸，媽媽則誇大表示，「鹹到都要腎衰竭了」，於是便將這頓料理全部倒進餿水桶內。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「我不知道該怎麼安慰你，但有些事勉強不來，放過家人吧」、「你可以嫁人後在婆家延續下去，保證你只需要洗碗」、「別再浪費食物了」、「煮了15年沒一道能吃還要煮」、「還是少量煮一道試試？就照著食譜做，少量做，就算不好吃也不至於太浪費」、「放過爸爸、媽媽吧」、「看起來好像ㄆㄨㄣ」、「煮的時候沒先試味道嗎」。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／三峽老街氣爆竄火球！1遊客被燒傷
渣男迷小三趕跑老婆兒子！連遭2報應除夕悽慘哭了
他把3千塊丟洗衣機！媽掏出翻倍變5000　真相曝光崩潰
快訊／永和警昏倒不治亡　同仁站一排淚送：任務結束

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

插畫家春聯「集氣抗疫」藏巧思！4萬人感動朝聖　跪求衛福部出資印

煮了15年仍被嫌！她誤加「1地雷」媽怒丟餿水桶　網笑：別勉強了

百位國際藝術家親繪明信片「溫暖過牛年」　重拾手寫溫度送祝福

青鳥書店成功心法！蔡瑞珊：靜止讓人焦慮，滾動令我安心

請止步！西門町、樂活公園旅遊警示「亮紅燈」　還有5處人潮略多

國道4起自小客車追撞最長塞3公里！初一午後8路段最塞

境外移入+1！美籍男居檢後自費採檢確診「國外感染發病至少1個月」

「1個讚紅包多10元」　ICU醫師po安太座照3小時按讚數破1.5萬

過年上桌試手氣！麻將老江湖曝「3招」攻防秘訣　孤張這樣打最穩

南鯤鯓代天府國運籤「自己心中皆有益」…專家：總統維持定見即可

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

網購寄錯衣！京劇頭套→舞龍舞喵　貓咪表情超厭世「把臉埋進棉被」

第2張就中！與家人合資3萬6千元　OL刮刮樂中百萬...加碼喊拚BMW

蔡英文首逛《寵物雲》直呼：好可愛　東森總裁王令麟親自接待

插畫家春聯「集氣抗疫」藏巧思！4萬人感動朝聖　跪求衛福部出資印

煮了15年仍被嫌！她誤加「1地雷」媽怒丟餿水桶　網笑：別勉強了

百位國際藝術家親繪明信片「溫暖過牛年」　重拾手寫溫度送祝福

青鳥書店成功心法！蔡瑞珊：靜止讓人焦慮，滾動令我安心

請止步！西門町、樂活公園旅遊警示「亮紅燈」　還有5處人潮略多

國道4起自小客車追撞最長塞3公里！初一午後8路段最塞

境外移入+1！美籍男居檢後自費採檢確診「國外感染發病至少1個月」

「1個讚紅包多10元」　ICU醫師po安太座照3小時按讚數破1.5萬

過年上桌試手氣！麻將老江湖曝「3招」攻防秘訣　孤張這樣打最穩

南鯤鯓代天府國運籤「自己心中皆有益」…專家：總統維持定見即可

獨眼狗寶寶激似「白色大眼仔」　左右竄出雙舌！卻沒長鼻子窒息死

3位「看完莫名療癒」YouTuber！　他是《大學生》出身的超級哏王

快訊／三峽老街祖師廟前氣爆「火球竄出」！2民眾買豬血糕被燒傷

買160年教堂當新家　親手翻修「挖到槍」！入住1年才知神秘小門

過年派對有人陪！Tinder提案「Holidate」找人陪過節

墨爾本將進入5天封城　澳網正常進行但不再開放觀眾進場

鋼彈+唐三彩！他把東西文化融合創造新陶藝　遺憾父親看不到

插畫家春聯「集氣抗疫」藏巧思！4萬人感動朝聖　跪求衛福部出資印

自助洗車5分鐘結束！他一看「老司機1HR起跳」好奇：都帶什麼法寶

周思齊理財老手！中職最斜槓鼓勵年輕選手「價值最大化」

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

初一12大禁忌曝光　第一點就超難遵守

白沙屯媽祖「四季籤」　竟跟保安宮國運籤雷同

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

全台除夕夜鞭炮四起　網友FB一排暴走

科技新貴給女友「16萬8紅包」　白目反嗆：連你年終一半都不到

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

「凶事脫出化成吉」　南鯤鯓國運籤出爐

初一9大禁忌　喊人全名衰整年

除夕跑外送男客「偷問1句」　回家看密錄器氣炸

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

北北基大雨特報！初一北台灣濕涼有雨　台北2天放晴時間曝

Podcast名人實測2千元刮刮樂：還是炒股健康

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

更多熱門

相關新聞

小學生收千元紅包嫌少　下秒1動作惹怒他

小學生收千元紅包嫌少　下秒1動作惹怒他

很多人都非常期待能在農曆春節與家人相聚，而小朋友則是希望能收到長輩給的紅包。一名男網友發文表示，他日前給了還在讀小學的晚輩紅包，怎料對方居然當面嫌少，還將紅包袋揉成一團丟地上，讓他當場愣住。貼文曝光後，萬人全看傻，還有網友留言直呼，「明年不會有了」、「這是教養問題」。

給3萬元紅包被媽嫌少　他除夕夜甩門走人

給3萬元紅包被媽嫌少　他除夕夜甩門走人

三牲吃膩了！人妻準備「速食套餐」拜祖先

三牲吃膩了！人妻準備「速食套餐」拜祖先

客留負評「員工被罵哭」　她揭2罪狀喊冤

客留負評「員工被罵哭」　她揭2罪狀喊冤

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

關鍵字：

爆怨公社下廚煮飯

讀者迴響

熱門新聞

同事翹班去嗨！大夜店員厭世鎖門「要爛一起爛」

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

小鬼妹除夕回娘家：我哥在後面

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

波多野結衣「顏面神經麻痺」！

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

女工瞬間被拖進絞肉機！上半身遭碾爆

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

蔡阿嘎實測開運4招　摃龜變中5000

面試通過卻零下文！3年後「公司竟找上門」

萌弟洗澡尖叫護鳥！　媽衝入笑翻

辛龍睽違4個半月發聲！　除夕夜吐正向5字

給3萬元紅包被媽嫌少　他除夕夜甩門走人

更多

最夯影音

更多
台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！
帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面