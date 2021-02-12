煮了15年仍被嫌！她誤加「1地雷」媽怒丟餿水桶　網笑：別勉強了

▲原PO在料理內加入了醃製過的紫菜。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay)

記者曾筠淇／綜合報導

真心換絕情？一名女網友日前特意煮了一頓「愛情晚餐」，怎料卻換得爸爸的一肚子氣，接著媽媽還將她的料理直接丟進餿水桶，讓她語帶無奈的表示，她明明很喜歡做菜，但煮了15年，「從來沒有一道能吃！」貼文一出，立刻引發熱議，還有網友笑稱，「暗黑料理界新秀」、「你還是外食吧」。

這名女網友在「爆怨公社」上發文表示，她真的非常喜歡下廚，然而，在親手做菜的這15年裡，卻從來沒有一道是成功的，「從來沒有一道能吃。」她日前特意為爸媽準備了愛情晚餐，最後也是落得被丟進餿水桶的下場。

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▲原PO喜歡下廚，同時卻也不擅長下廚。（示意圖／取自Pexels）

原PO表示，當時她正「大展身手」時，不小心加入了醃製過的紫菜，因此整道菜就變得很鹹。爸爸得知後頓時氣炸，媽媽則誇大表示，「鹹到都要腎衰竭了」，於是便將這頓料理全部倒進餿水桶內。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「我不知道該怎麼安慰你，但有些事勉強不來，放過家人吧」、「你可以嫁人後在婆家延續下去，保證你只需要洗碗」、「別再浪費食物了」、「煮了15年沒一道能吃還要煮」、「還是少量煮一道試試？就照著食譜做，少量做，就算不好吃也不至於太浪費」、「放過爸爸、媽媽吧」、「看起來好像ㄆㄨㄣ」、「煮的時候沒先試味道嗎」。