騎車遇攔檢…冒「雙胞胎哥哥身分」簽名+蓋手印！天真男代價曝

▲通緝犯劉男騎車行經桃園虎頭山一帶時遇警察攔檢，當下他為了躲避查緝竟謊報雙胞胎哥哥的身分。（示意圖，非當事人／記者林世文攝）

記者徐愷昕／桃園報導

22歲劉姓男子2020年間借友人的機車代步使用，一日他行經桃園虎頭山一帶時遇警察攔檢，怎料，他為隱匿其通緝身分，竟冒用雙胞胎哥哥的身分接受筆錄調查，前後簽了10次名及蓋了40次指印。事件曝光後，劉男被依偽造文書罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

劉男2020年2月13日下午4時30分借用了連姓友人的機車上路，同日下午5時許，他騎經桃園市虎頭山牌樓前時遭警攔查，當下劉男因另案通緝在身，為規避執行，竟報出了自己雙胞胎哥哥的名字接受警詢，接著還在青溪派出所的筆錄上簽了哥哥的名字10次、蓋指印40枚，絲毫沒有露出任何馬腳。劉男的哥哥後續因數度遭法院傳喚、拘提，驚覺有異速提出查證，事件才東窗事發。

桃園地院審理時認為，劉男為了自保、逃避查緝，竟冒用自己親哥的名義應訊，明顯就是想刻意拖延刑事案件的執行，行為已妨害司法公正性及影響哥哥的權益；但考量他犯後坦承犯行，態度尚可，最後依偽造署押罪處有期徒刑3月。得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

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