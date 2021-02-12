消防車也敢偷！他拆零件現賺6.9萬元　消防員：感覺被羞辱了

▲按功能可分為泵車（抽水車）、雲梯車、搶救車（載有各種搶救裝備）及其他專門及支援車輛。。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

消防車作為特種車輛，在火場當中是相當重要的存在，也是消防人員重要的夥伴，不過，竟然有竊賊把歪腦筋動到消防車上！大陸重慶警方在12月破獲一起消防車竊盜案，王姓犯嫌在一處報廢車輛回收廠工作，耳聞一台沒有人在使用的消防車停放已久，便趁沒有人注意的時候將消防車拆卸變賣，一共獲利1.6萬人民幣（約新台幣6萬9千元）。

綜合陸媒報導，重慶市木洞鎮派出所調查發現，消防車原本停放的地點有明顯的拖移痕跡，再通過探訪附近民眾以及監視器畫面確認，很快就鎖定王姓犯嫌，並在巴南區逮捕王嫌。

王嫌表示，一開始看到這一台消防車，原本以為是廢棄沒有人要的，在經過幾天的觀察之後，決定先拉回家，如果有人上門指認就以拉錯車為由還回去，若沒有人發現，就馬上拆卸後拿去變賣零件，沒想到錢才剛沒拿到多久，警方就找上門逮捕。

聽聞此消息後，有網友認為，「一個敢買一個敢賣」、「這都敢偷」、「消防車的管理者也有責任」、「一輛消防車被當垃圾丟在那邊沒人管，沒人保養，沒人看護，心痛」、「順手牽羊的人事前一定就嘗過不少甜頭」；也有消防人員覺得一同出生入死的夥伴被這樣對待，感覺被羞辱了。