府城消防員穿越時空當「更夫」報平安　提醒年節期間注意用火安全

▲台南消防局第六大隊、和緯義消中隊及義消婦女中隊的警義消們，扮演「更夫」舉行敲鑼報平安遊行，提醒民眾年節期間開心過年也要注意用火用電安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「天乾物燥、小心火燭」是古代更夫除報時外，提醒民眾注意防範火災最重要的宣導口號！台南消防局第六大隊、和緯義消中隊及義消婦女中隊的警義消們在9日晚上穿越時空扮演「更夫」舉行敲鑼報平安遊行，提醒民眾年節期間開心過年同時也要注意用火用電安全。

消防員穿著古代更夫服裝手持銅鑼，結合現代廣播宣導民眾「人離火熄、用電不過負載」等用火用電常識，遊行隊伍也搬出大型住宅用火災警報器、瓦斯桶等宣導道具，吸引民眾目光。

消防局第六大隊大隊長張明欽表示，本次遊行主要動線涵蓋特力屋及好市多賣場，利用年前採買人潮提醒民眾年節期間不管是廚房煮年菜，瓦斯爐具使用要小心，還是圍爐時使用電磁爐具也要注意不和其他高耗能的電器一起使用，以免用電超過負載；另外，冬天使用瓦斯熱水器也要記得留一扇窗通風避免一氧化碳的危害。

消防局局長李明峯表示，古代有更夫報更、現代有消防員報平安，透過本次報平安遊行活動，希望帶給民眾正確的消防知識，另外也提醒民眾疫情期間，不管是外出購物或出遊，也要正確配戴口罩注意防疫措施，祝福所有市民朋友平安過好年。

經典不敗、滋潤不膩

