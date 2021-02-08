民宅過年前裝潢！工人竟狂偷116萬　屋主見名牌錶、耳環消失急報警

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

高雄市三民區十全派出所日前接獲民眾報案稱，住家內遭不明人士行竊，其中名牌耳環5組、手錶2支、現金2萬元、外幣、皮包等財物全不翼而飛，財損總計達116萬。案經警方調查，發現犯嫌竟是屋主上個月請來裝潢的黃姓施工工人，遂聲請拘票、搜索票逮人，全案依竊盜罪嫌將黃嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲黃姓工人趁施工期間行竊，贓物價值達116萬。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方調查，事發當時屋主請黃姓施工工人前來裝潢，不料，黃嫌卻趁施工期間，心生歹念下手行竊，警方確認後立即聲請拘票、搜索票後火速逮人，並查扣黃嫌身上不法所得，惟多數財物已遭變賣現金，僅剩耳環2組、備份鑰匙、遙控器等物尚未脫手。

據了解，剩下的贓物內容包含4個價值約20至40萬元的耳環，且為知名品牌MIKIMOTO、TASAKI、TIFFANY、Bvlgari，另外還有2個價值10至20萬元不等的知名品牌手錶，像是Rado雷達手錶、CARTIER TANK手錶，以及1個約1萬多元的真皮皮包。

▲黃嫌被逮時，已將多數財物變賣現金。

對此，警方呼籲，因年關將近，宵小易趁現金流動進行犯罪，民眾須多加留意週遭可疑人士，歹徒大都利用天色昏暗、家中無人時大膽行竊，建議開啟室內電燈或門口加裝人體感應照明燈，汽、機車部分應於車內隱密處，另行裝設電源暗鎖，停車時應停放於明亮處及監視器拍攝清楚之處所，增加宵小犯案時間與困難度，才不易使犯嫌有機可趁，造成財產上的損失，你我一起守護社區治安，人人用心、治安放心。