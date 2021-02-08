　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

民宅過年前裝潢！工人竟狂偷116萬　屋主見名牌錶、耳環消失急報警

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

高雄市三民區十全派出所日前接獲民眾報案稱，住家內遭不明人士行竊，其中名牌耳環5組、手錶2支、現金2萬元、外幣、皮包等財物全不翼而飛，財損總計達116萬。案經警方調查，發現犯嫌竟是屋主上個月請來裝潢的黃姓施工工人，遂聲請拘票、搜索票逮人，全案依竊盜罪嫌將黃嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲▼高雄重大竊案，屋主損失116萬。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃姓工人趁施工期間行竊，贓物價值達116萬。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方調查，事發當時屋主請黃姓施工工人前來裝潢，不料，黃嫌卻趁施工期間，心生歹念下手行竊，警方確認後立即聲請拘票、搜索票後火速逮人，並查扣黃嫌身上不法所得，惟多數財物已遭變賣現金，僅剩耳環2組、備份鑰匙、遙控器等物尚未脫手。

據了解，剩下的贓物內容包含4個價值約20至40萬元的耳環，且為知名品牌MIKIMOTO、TASAKI、TIFFANY、Bvlgari，另外還有2個價值10至20萬元不等的知名品牌手錶，像是Rado雷達手錶、CARTIER TANK手錶，以及1個約1萬多元的真皮皮包。

▲▼高雄重大竊案，屋主損失116萬。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃嫌被逮時，已將多數財物變賣現金。

對此，警方呼籲，因年關將近，宵小易趁現金流動進行犯罪，民眾須多加留意週遭可疑人士，歹徒大都利用天色昏暗、家中無人時大膽行竊，建議開啟室內電燈或門口加裝人體感應照明燈，汽、機車部分應於車內隱密處，另行裝設電源暗鎖，停車時應停放於明亮處及監視器拍攝清楚之處所，增加宵小犯案時間與困難度，才不易使犯嫌有機可趁，造成財產上的損失，你我一起守護社區治安，人人用心、治安放心。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
女駕駛國道1號「逆向」時速破百！開內側車道飆24公里
外送妹喘爬6樓「收505枚1元硬幣」　網見文末1句氣炸
霸凌男遭私刑家門被「潑漆+蛋洗」　母嘆：見他斷手才知道
國道1號聯結車大火！輪胎變「火焰飛彈」噴對向車道
等紅燈「打P檔還N檔？」　老司機都這樣做

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5人南下工作遇車禍！老闆、員工遭拋飛慘死…同地點又3車連撞

都是為了她！前任撂5男狠K現任　萬華深夜7人鬥毆全進警局

國道逆向「時速破百」狂飆24.5km！警網攔截見熟女　脫序原因曝光

貪官游迺文肖想做勞金局長內幕曝！加入神秘「小龍會」為將來鋪路

娃娃機補貨惹糾紛　台主竟遭多人圍毆致死！4惡煞二審重判

松聯幫「豹哥」告別式直擊　超跑、馬術騎隊大陣仗送行

霸凌男遭私刑！家門被「潑漆+蛋洗」…母無奈：見他斷手才知犯案

爆炸影片曝！國道聯結車大火　輪胎變「火焰飛彈」噴對向車道　

台南消防車衝火場途中與機車擦撞　女騎士戴耳機沒聽到警鳴聲

2女大生遊赤柯山遇急彎「人車衝入金針田」　警定位找到送下山

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

5人南下工作遇車禍！老闆、員工遭拋飛慘死…同地點又3車連撞

都是為了她！前任撂5男狠K現任　萬華深夜7人鬥毆全進警局

國道逆向「時速破百」狂飆24.5km！警網攔截見熟女　脫序原因曝光

貪官游迺文肖想做勞金局長內幕曝！加入神秘「小龍會」為將來鋪路

娃娃機補貨惹糾紛　台主竟遭多人圍毆致死！4惡煞二審重判

松聯幫「豹哥」告別式直擊　超跑、馬術騎隊大陣仗送行

霸凌男遭私刑！家門被「潑漆+蛋洗」…母無奈：見他斷手才知犯案

爆炸影片曝！國道聯結車大火　輪胎變「火焰飛彈」噴對向車道　

台南消防車衝火場途中與機車擦撞　女騎士戴耳機沒聽到警鳴聲

2女大生遊赤柯山遇急彎「人車衝入金針田」　警定位找到送下山

大坂直美澳網首輪過關　聲援亞裔「因疫情歧視亞洲人很可悲」

5人南下工作遇車禍！老闆、員工遭拋飛慘死…同地點又3車連撞

43歲布雷迪生涯第7冠到手！　海盜睽違18年超級盃奪冠

雞排妹遭性騷》為了「節目效果」　雞排妹、高以翔、Wonder Girls受委屈

中華隊命運8日決定　FIBA停權不只國際賽、國內洋將也受影響

幻象戰機佣金追不回？　空軍：已在106年12月匯還！

都是為了她！前任撂5男狠K現任　萬華深夜7人鬥毆全進警局

趙少康澄清：我沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤

秀英：夢想就是夢想，不適合實現！《奔向愛情》韓文片名更有感

新光三越僅用11天拚出「熟客系統」　翻轉疫情「年賺逾20億元」

不速鬼！色喵忘情狂吸「胸罩」埋頭猛蹭3分鐘...奴才超無奈XD

社會熱門新聞

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

樹林爸遭前妻友人砍殺　緊急送醫

即／國道5車連環撞2死4傷　2車翻覆人被甩出

轎車國道逆向狂飆20公里　不甩警攔截加速逃

霸凌鳳山少女！19歲男遭網友私刑打斷右手

男稱「自幼遭家暴」每月爽領50萬　豈料貴婦太跋扈「母子情」崩壞

19歲霸凌男向鳳山父女道歉了！轉身被「20人私刑斷手」

開車停機械停車場　轟一聲連人帶車墜下B2

霸凌男遭私刑斷手　警揭多處疑點

鄧佳華揉胸撞臀G奶網紅　判拘40日確定

貼心乾兒聖誕節竟帶妹回家　醫美貴婦吃醋飆罵慘失3千萬

19歲霸凌男遭私刑「斷右手」！掌摑踩頭丟包醫院門口

女「曾遭前夫傷害」友當街持刀報仇

更多熱門

相關新聞

即／佛光山「平安燈法會」改採直播！

即／佛光山「平安燈法會」改採直播！

受到新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表態，考量集會活動人潮擁擠，強烈建議集會活動取消或延後辦理。佛光山8日宣布，春節期間活動首度採「線上修持」及「雲端點燈」。

霸凌男被私刑　陳其邁嚴辦：不容許報復行為

霸凌男被私刑　陳其邁嚴辦：不容許報復行為

過年親戚「關心」壓力超大！醫提9方法抗壓

過年親戚「關心」壓力超大！醫提9方法抗壓

史哲慰勞苓雅分局贈加菜金！力讚好鄰居

史哲慰勞苓雅分局贈加菜金！力讚好鄰居

獨／早被告誡別赴約…霸凌男「瞞警出門」斷手

獨／早被告誡別赴約…霸凌男「瞞警出門」斷手

關鍵字：

高雄竊案

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

三高嬤靠「168斷食」狂鏟10KG！營養師孫：都不用吃藥了

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面