法13歲少女淪20消防員洩慾對象！輪流性侵2年...恐龍法官：她自願

▲法國最高法院認為朱莉與消防員們是合意性交，引發當地民眾不滿，走上街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

法國一名患有焦慮症的女子朱莉（Julie，化名），2008年曾經接受一名消防員的協助，不過該名消防員疑似被她美貌吸引，竟趁著職務之便調閱她的醫療檔案與個人資料，隨後更不斷打電話騷擾她。消防員不但要求她在視訊時脫衣，甚至找上家門性侵對方，當時朱莉年僅13歲。不僅如此，消防員還將這件事分享給其他同僚，進而衍生成集體性侵案，共有20人涉案，時間長達2年多。如今，法官卻認定整起事件是「合意性交」，氣得當地民眾走上街頭抗議。

根據《衛報》報導，朱莉2008年時年僅13歲，當時她飽受焦慮症困擾，並曾經因此接受消防員皮爾（Pierre）的幫助，不過她萬萬沒想到，皮爾隨後竟然從消防局的系統中找到朱莉的個資，並開始騷擾朱莉，不但傳送許多逾越本分的「深情簡訊」，還要求朱莉在視訊鏡頭前脫衣服。

▲朱莉連住院期間，都被消防員以探病名義拉到廁所性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

不僅如此，皮爾還將朱莉的電話分享給同為消防員的其他同事。就這樣，一行人在朱莉13歲到15歲的2年內，假借關心朱莉的名義，多次前往被害人家中性侵，未成年的朱莉瞬間淪為20名消防員的洩慾對象。據悉，在短短2年的時間內，朱莉就被20名消防員性侵高達130次，而她的焦慮症也因此嚴重惡化，甚至出現癲癇症狀。

諷刺的是，朱莉的母親一開始還以為消防員們是真心想關心女兒，因此還親手做了蛋糕給這些熱心的消防員，藉此感謝他們對朱莉的照顧，但她萬萬沒想到，自己竟引狼入室。除了朱莉家，還有消防員會將朱莉帶到自己的公寓集體性侵，甚至是在朱莉因病情加重住進醫院時，假借探病名義，將朱莉拉到病房的廁所裡性侵。

▲法國民眾走上街頭為「朱莉」伸冤。（圖／達志影像／美聯社）

長大後的朱莉直到2010年才敢說出自己這2年多來的遭遇，她告訴母親，自己其實長期被這些消防員集體性侵，母親嚇得隨即向警方提出正式投訴。然而其中只有包含皮爾在內的3個人因性侵嫌疑被調查，其他17人完全沒有任何影響。

歷經長達8年的調查，法官甚至決定取消3人的性侵指控，僅認定3名嫌犯是在對方自願下，與15歲以下的未成年少女發生性關係（在法國公職人員與未成年者發生性關係為非法行為）。得知判決結果的朱莉瞬間崩潰，不久後自殺未遂，但在過程中深受重傷。儘管朱莉的家人決定上訴，但在2020年上訴遭駁回，因為法官仍然認定朱莉是自願與其他消防員發生性行為。

事件曝光後，引起當地女權團體反彈，民眾為此走上街頭，示威遊行。女權團體代表說，「他們（指朱莉與家人）獨自奮鬥了10年，現在來自法國各地的數千名女權主義者已經加入他們。法庭上的這些『厭女文化』必須儘快結束。」

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