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西裝底下藏了什麼？　林昶佐開唱大解放炸出「冰塊盒腹肌」

▲▼林昶佐驚喜現身Live house演出。（圖／翻攝林昶佐IG）

▲林昶佐驚喜現身Live house演出。（圖／翻攝林昶佐IG）

記者蔡文鈴／綜合報導

無黨籍立委林昶佐在螢光幕前的形象總是西裝筆挺，不過他還有另一個身分就是閃靈樂團的主唱Freddy，平時關注藝文活動推廣台灣文化的他，也會利用工作之餘用音樂表演者的身分與歌迷同樂，還秀出訓練精實的「冰塊盒」腹肌，讓歌迷大飽眼福。

林昶佐在舞台表演時相當投入，去年他以神秘嘉賓的身分參加「還我大港慈悲音樂會」，一出場就上半身全裸，引起不少樂迷尖叫，更讓人驚訝的是他結實胸肌，還有超明顯「冰塊盒腹肌」，讓樂迷「凍未條」。

表演結束後，林昶佐在Instagram上PO出照片，幽默表示「深夜去幫好友的演出當神秘嘉賓就變成這樣了」，網友看到照片後直呼，「這身材不科學啊啊啊啊啊」、「完美的選民服務」、「鼻血直接噴出來」，也有不少歌迷在限時動態標記林昶佐，「就這樣直接衝出來，受不了」。

但也不是每次的表演都獲得正面評價，閃靈樂團去年參加艋舺青山宮「萬華大鬧熱 Roar Now Bangkah」音樂祭，在台上賣力演出，現場樂迷嗨翻，不過由於活動時間已到深夜，現場除了吵雜的電音之外，還有多鞭炮聲，惹得當地居民抱怨連連，最後他出面道歉承諾會與當地政府協調相關活動規範。

▼林昶佐受訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

▼林昶佐受訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立委林昶佐質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委林昶佐質詢。（資料照／記者林敬旻攝）
  

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關鍵字：

林昶佐冰塊盒腹肌

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