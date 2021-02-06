黃捷挺過罷免危機！林昶佐發聲：國民黨夠了吧

記者楊庭蒝／綜合報導

高雄鳳山區無黨籍議員黃捷罷免案於6日舉行，稍早投票結果出爐，總投票人數共12萬1110人，最終同意罷免票以55261票未達門檻、且落後於不同意罷免票65391票，沒有達到罷免黃捷的門檻。對此，無黨籍立法委員林昶佐表示，「鳳山的報復性罷免終於被成功阻擋，請國民黨與有心人士適可而止，不要再惡意操作罷免與公投」。

▲立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

在面對此次的罷捷危機，林昶佐從幕前至幕後都付出了相當多的心力，在罷免案傳出好消息之後，他在6日晚間於臉書發聲指出，「感謝黃捷與捷辦的信任，兩個多月來共同整合團隊運作，更要感謝蔡英文總統的積極呼籲、在地許智傑委員、趙天麟主委等許多朋友們並肩作戰，以及二〇四六台灣、台灣基進、高雄WE CARE ..等各方友軍的團結合作，當然還有所有高雄鳳山的鄉親們。」

林昶佐接著表示，「我知道黃捷跟我一樣，記得這個過程每個曾經幫助過我們的朋友，了解這場戰役並不是為了她個人的反罷免，並隨時提醒自己要用這樣的高度思考自己與台灣的未來。」

最後，林昶佐也再次強調，再次奉勸國民黨，夠了吧，如果你們還要繼續為了一黨之私、惡意操作罷免與公投來割裂台灣、傷害民主，「我相信本土進步陣營、年輕世代會一次次集結，阻擋你們拖垮這個國家，團結守護台灣，讓台灣繼續進步！」

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