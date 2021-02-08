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黃捷守住鳳山續任議員　林昶佐感性力挺：獨立前進卻不孤單

▲▼黃捷、林昶佐。（圖／翻攝自林昶佐臉書）

▲黃捷、林昶佐。（圖／翻攝自林昶佐臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

高雄市無黨籍議員黃捷罷免案落幕，黃捷續任議員。立委林昶佐近期在「反罷捷」盡心盡力，今天他也在臉書放上兩人合照有感而發，「要特別感謝那些曾經被政黨政治的負面鬥爭所傷害，卻仍願意團結對抗威權黨國勢力逆襲的朋友們。」

罷捷落幕第二天，林昶佐在臉書表示，有賴蔡總統的呼籲，民進黨立委許智傑、趙天麟等人，以及本土陣營的全力動員，團結阻擋了鳳山的報復性罷免；尤其，要特別感謝那些曾經被政黨政治的負面鬥爭所傷害，卻仍願意團結對抗威權黨國勢力逆襲的朋友們。

他感性表示，過去曾經身為政黨的決策圈一分子，卻未能扭轉黨的路線，始終感到歉疚。雖退黨而獨立前進，但承蒙許多朋友們的期許與支持，讓自己獨立前進卻一點都不孤單，相信黃捷歷經此役也必有同感。

林昶佐說，政治場域常見政黨或派系之間的刀光劍影、鬥爭算計，看過有些原本充滿理想的朋友在這樣的環境中，逐漸變成「政治不過就是這麼回事」的姿態，用心計較眼前的短暫利益，讓個人情緒凌駕一切。

他舉例，就如同這次反罷捷過程中，本土進步陣營與年輕世代所展現的鬥志與韌性，將報復性罷免化解為團結台灣的正向力量，推進了正面能量的循環，感動每個參與的朋友，也叮嚀著每個從政者守護初衷。

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