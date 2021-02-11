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就愛老MINI！何盛長把「廢鐵」變新車：救一台是一台　

▲▼ 何盛長專修老mini，精湛手藝不錯，一眼就能看出車子毛病。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 何盛長專修老mini，精湛手藝一眼就能看出車子毛病。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

你可曾在路上看到濃厚英倫風格、雙圓燈造型的老MINI，小巧可愛的造型，不管男女老少對它都沒有抵抗力。隨著新車發行，在台灣老MINI越來越少，能留下來的都是車主非常愛惜，而專修這老種車的師父中，能一眼看出哪裡有問題的可說寥寥無幾，50多歲的修車師傅何盛長，就是這圈子響叮噹人物。

▲▼ 何盛長專修老mini，精湛手藝不錯，一眼就能看出車子毛病。（圖／記者黃彥傑攝）

▲何盛長「龜毛」的個性，在工作時都保持乾淨，擺脫一般維修廠髒亂環境。（圖／記者黃彥傑攝）

何盛長退伍進入MINI維修中心從基層做起，不管維修、零件調度都任勞任怨，因為對這款車有莫名喜愛，下班都會特別留下來專研維修技術，加上表現不錯，很快升任廠內班長。當時這款MINI小車推出造成轟動，排氣量小，油耗穩定，但因當時價格昂貴，一般民眾不買單，跟國產車銷量比起來差距很大，代理商漸漸就不再引進。

後來車商結束代理，維修中心就關門，何盛長不忍心這些MINI車就此變成「孤兒」，跟家裡借錢貸款，把場內全部零件吃了下來。等代理商結束營業，自己便成立維修廠，此後中南部維修老MINI修車場都跟他調零件，成為全台零件最齊全的修車廠。

▲▼ 何盛長專修老mini，精湛手藝不錯，一眼就能看出車子毛病。（圖／記者黃彥傑攝）

▲板金師父要非常細心，一敲一打將車子弧度「喬」到正確位置。（圖／記者黃彥傑攝）

因為對老MINI的熱愛，面對老車，他說現在台灣差不多剩下300多台有牌的，一、二十年的老車、引擎壞的壞、車體鈑金鏽爛，別人眼中的一堆「廢鐵」，他想辦法救一台是一台，畢竟25年以上的老車，車主真的要有愛才會愛惜到現在，所以會更用心在維修這些老車。

不管車齡有多老、車況多差、零件是否絕版，他都會一一想辦法幫車友找到零件。老車維修因為難度高、工時長，相對費用也高，車主也都大都能接受，畢竟要有這樣的手工技藝不多見了！他自豪的說，把破破爛爛的車子修成跟新的一樣，那是他最大成就感。

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