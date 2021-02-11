春節北市路邊停車格「多數暫停收費」　這幾路段是例外

▲北市停管處表示，除了西門商圈、士林觀光景點等熱門景點周邊道路仍維持收費外，其餘收費路邊停車格部分，多數暫停收費。（圖／記者曾筠淇攝）

記者袁茵／台北報導

農曆春節到來，為維持台北市觀光景點與商圈周邊停車秩序，台北市政府交通局停管處公布台北市公有路邊及路外停車費收費情形，與往年一樣，除了部分商圈仍維持每天收費外，2月10日至2月16日路邊停車格皆暫停收費，至於週日收費路段則依照現場收費牌標準。

台北市停管處表示，面對2月10日至2月16日的農曆除夕與春節連續假期到來，原本週日收費的路邊停車格，如西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點周邊道路等，配合各商圈營運時間，仍維持每日收費。

停管處指出，其餘收費路邊停車格部分，2月10日至2月16日均暫停收費，民眾可由現場收費牌面檢視該路段是否屬周日收費路段。另外，台北市停車管理工程處轄管的立體、地下、高架橋下及路外平面停車場（含委託經營平面停車場）也照常收費。

停管處提醒，貨車裝卸貨格位及限時格位仍依牌面上管制時段管制，不因不收費而改變，請民眾務必詳讀牌面管制時段，以免違規停車受罰。

此外，停管處也呼籲，民眾於收到停車繳費通知單時，記得於繳費期限內繳交停車費，若離去時未見繳費通知單，可於上班時段電洽停管處服務台（02-27269600）或至停管處網站查詢繳費明細，以避免停車費繳費逾期。

▼110年農曆除夕及春節連續假期路邊及路外停車場收費一覽表。（圖／台北市交通局停管處提供，點圖可放大）