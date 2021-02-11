用藝術改變矯治學校學生　明陽中學吳建德成教育家部落格典範

▲喜歡和學生在藝術中分享生命經驗的吳建德。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

明陽中學老師吳建德，明明學的是化學，教的是化學，拿的是化學及國中理化教師證，但22年前來到少年矯治學校明陽中學後，因為發現藝術可以幫助學生轉化生命，為了教導學生如何欣賞藝術，他一面教化學，一面跑去攻讀藝術研究所，還一口氣讀到了博士。近日他登上教育家部落格典範人物。

教黑道學藝術？別說學藝術了，就連上課唸書，都已經是天方夜譚。吳建德回想，既然「外面那套」在這裡完全不適用，挫折久了，他總想著突破。吳建德說，其實班上也有學生對藝文感興趣，有的愛彈吉他，有的喜歡畫畫，而他意外發現，當他們手執吉他或畫筆時，「整個人，從眼神到姿態，就完全改變了。」

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經過思考後，吳建德成立「藝術欣賞社」，引導學生從藝術文學欣賞與導覽著手，他認為，欣賞本身就是一種創作，只要學會欣賞就會想學創作，想學，就請老師來教，藝術化後的流氓，對於外在世界，或許會有不一樣的感受。

「他們看到的世界與你我不同，普世價值、道德與真理對他們來說反而不真實。」因此，吳建德得到一個結論，「人無道德及真理不可生存，但僅靠道德及真理，則生存者不復為人。」用以說明教育必須經過變通，強調教育關係的重要，「因為你的道德並非他的道德，你必須進入他的世界，才有可能突破他已存的限制。」

▲吳建德在校園中講解畫作 。（圖／教育部提供）

而藝術就是突破點。吳建德不以「我來改變你」的拯救者姿態出現，言必道德與真理；在學生面前，他只是分享一幅畫作，用一幅畫，藉著創作者的人生，提出一種價值，闡述一份道理；學生在學習導覽的過程中，說給別人聽，也說給自己聽，講久了、聽久了，道理就變成自己的了。

「有時候真的不知道，究竟是哪個點觸動了他們?」引導學生的過程中，吳建德屢獲驚喜，以為他們一定看不懂較具深意的畫作，但對學生來說，卻只是「一片蛋糕」，例如今年參加「廣達游藝獎」導覽達人競賽時，學生抽到細膩難懂的維梅爾《戴珍珠耳環的少女》，「原本以為完了，沒想到他們竟然看得懂，還說得頭頭是道！」他大笑。

吳建德認為，由於生活環境中文化刺激過少，致使學生們對藝術的感受性較差，其實他們內在有極大的能量、豐沛的情感，愛與恨都強烈，只是需要一位引導者，透過各種方式、譬喻或隱喻，不斷梳理情感，引導他們去感受內心的想法與感覺，並以適當的語言表達出來，「因為藝術教育的精神是傳遞感動，而不是知識及技能的教導而已。」而吳建德就是那位引導者。事實上，明陽中學在歷屆導覽達人競賽中總是屢獲佳績，曾經史無前例，帶領50位徒刑少年到奇美博物館校外教學；也是史上第一次，校長、主任、組長以及假釋出校的學生，共同得獎且同遊德國，但這些成績對吳建德來說，都是意外的收穫，重要的仍是藉著藝術，改變學生對外在世界的既存看法。

去年獲得師鐸獎肯定，即將退休的他，最大的快樂，不是自己功成名就，而是看見學生離開這裡後，在世界的某一個角落，自由地過著正常生活，對他來說，這才是成功，因為那條緊緊綑綁生命的黑色繩索已被掙脫。

