　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

用藝術改變矯治學校學生　明陽中學吳建德成教育家部落格典範

▲▼ 用藝術改變矯治學校學生　明陽中學吳建德成教育家部落格典範 。（圖／教育部提供）

▲喜歡和學生在藝術中分享生命經驗的吳建德。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

明陽中學老師吳建德，明明學的是化學，教的是化學，拿的是化學及國中理化教師證，但22年前來到少年矯治學校明陽中學後，因為發現藝術可以幫助學生轉化生命，為了教導學生如何欣賞藝術，他一面教化學，一面跑去攻讀藝術研究所，還一口氣讀到了博士。近日他登上教育家部落格典範人物。

教黑道學藝術？別說學藝術了，就連上課唸書，都已經是天方夜譚。吳建德回想，既然「外面那套」在這裡完全不適用，挫折久了，他總想著突破。吳建德說，其實班上也有學生對藝文感興趣，有的愛彈吉他，有的喜歡畫畫，而他意外發現，當他們手執吉他或畫筆時，「整個人，從眼神到姿態，就完全改變了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過思考後，吳建德成立「藝術欣賞社」，引導學生從藝術文學欣賞與導覽著手，他認為，欣賞本身就是一種創作，只要學會欣賞就會想學創作，想學，就請老師來教，藝術化後的流氓，對於外在世界，或許會有不一樣的感受。

「他們看到的世界與你我不同，普世價值、道德與真理對他們來說反而不真實。」因此，吳建德得到一個結論，「人無道德及真理不可生存，但僅靠道德及真理，則生存者不復為人。」用以說明教育必須經過變通，強調教育關係的重要，「因為你的道德並非他的道德，你必須進入他的世界，才有可能突破他已存的限制。」

▲▼ 用藝術改變矯治學校學生　明陽中學吳建德成教育家部落格典範 。（圖／教育部提供）

▲吳建德在校園中講解畫作 。（圖／教育部提供）

而藝術就是突破點。吳建德不以「我來改變你」的拯救者姿態出現，言必道德與真理；在學生面前，他只是分享一幅畫作，用一幅畫，藉著創作者的人生，提出一種價值，闡述一份道理；學生在學習導覽的過程中，說給別人聽，也說給自己聽，講久了、聽久了，道理就變成自己的了。

「有時候真的不知道，究竟是哪個點觸動了他們?」引導學生的過程中，吳建德屢獲驚喜，以為他們一定看不懂較具深意的畫作，但對學生來說，卻只是「一片蛋糕」，例如今年參加「廣達游藝獎」導覽達人競賽時，學生抽到細膩難懂的維梅爾《戴珍珠耳環的少女》，「原本以為完了，沒想到他們竟然看得懂，還說得頭頭是道！」他大笑。

吳建德認為，由於生活環境中文化刺激過少，致使學生們對藝術的感受性較差，其實他們內在有極大的能量、豐沛的情感，愛與恨都強烈，只是需要一位引導者，透過各種方式、譬喻或隱喻，不斷梳理情感，引導他們去感受內心的想法與感覺，並以適當的語言表達出來，「因為藝術教育的精神是傳遞感動，而不是知識及技能的教導而已。」而吳建德就是那位引導者。事實上，明陽中學在歷屆導覽達人競賽中總是屢獲佳績，曾經史無前例，帶領50位徒刑少年到奇美博物館校外教學；也是史上第一次，校長、主任、組長以及假釋出校的學生，共同得獎且同遊德國，但這些成績對吳建德來說，都是意外的收穫，重要的仍是藉著藝術，改變學生對外在世界的既存看法。

去年獲得師鐸獎肯定，即將退休的他，最大的快樂，不是自己功成名就，而是看見學生離開這裡後，在世界的某一個角落，自由地過著正常生活，對他來說，這才是成功，因為那條緊緊綑綁生命的黑色繩索已被掙脫。
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
甜美虎牙妹「裸體圍裙」轉身穿幫！渾圓F奶彈出被看光
如廁先經過「摸乳巷」！他曝租屋處超狂設計　見走廊盡頭噴笑
女導演控性騷擾問律師後再發聲！曾國城回應了
紅包禁忌14點總整理！「百鈔取代千鈔」添福氣
澎恰恰公布遭討債影片！健康亮紅燈近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「新春第一炮」有玄機！避開老鼠娶親日　「這天」開機精銀滿堂

哪個口味最好吃？「肯德基蛋撻」爆熱議　鄉民沒猶豫：必點這個

趕圍爐前領年菜！海霸王外帶訂單1700份　泰式限定年菜已搶完

用藝術改變矯治學校學生　明陽中學吳建德成教育家部落格典範

搭高鐵免費吃火鍋！住「這10間飯店」一晚1300元　車票再打7折

錢滾錢！開工紅包秒花斷財路　多一步驟好運翻倍

從三重搭去士林！司機繞到淡水露邪笑　他氣壞「1招回擊」療癒炸

初一湧現出遊潮！國道「5大地雷路段」曝　國5北向塞到深夜

麥當勞雞腿堡「咬一口苦的」！他掀開一看驚呆　網幫QQ：新口味

牛年占卜「2021年如何達成夢想」？抽一張牌給你指引

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

「新春第一炮」有玄機！避開老鼠娶親日　「這天」開機精銀滿堂

哪個口味最好吃？「肯德基蛋撻」爆熱議　鄉民沒猶豫：必點這個

趕圍爐前領年菜！海霸王外帶訂單1700份　泰式限定年菜已搶完

用藝術改變矯治學校學生　明陽中學吳建德成教育家部落格典範

搭高鐵免費吃火鍋！住「這10間飯店」一晚1300元　車票再打7折

錢滾錢！開工紅包秒花斷財路　多一步驟好運翻倍

從三重搭去士林！司機繞到淡水露邪笑　他氣壞「1招回擊」療癒炸

初一湧現出遊潮！國道「5大地雷路段」曝　國5北向塞到深夜

麥當勞雞腿堡「咬一口苦的」！他掀開一看驚呆　網幫QQ：新口味

牛年占卜「2021年如何達成夢想」？抽一張牌給你指引

出賽一億人關注　埃及謝莉芙澳網每一步都寫下歷史

研究揭殘酷真相！被「胖死」的英國人　7年前就超越吸菸致死人數

高級日料吃到飽！盤點台北10大人氣Buffet餐廳　還有鼎泰豐進駐

拜登除夕與習近平通話　國民黨：有助緩解區域緊張

NBA英超新春火力全開　ELEVEN體育家族陪您過好年

兒子勸下海！50歲婦哽咽妥協：他女友嫌家裡窮　超賣力賣肉1年

中華職棒新年賀歲　蔡其昌提醒大家記得進場看棒球

10歲女童被綁架！機警清潔工一眼認出嫌犯　「垃圾車堵人」成英雄

富家女玩「性愛遊戲」窒息亡…信用卡詭藏電梯內！疑男友謀財害命

簽約2年…新房東「想終止契約」！小店家崩潰：只賠1個月租金

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

遭性騷被辱：靠脫別裝聖女　辣模告酸民

紅包禁忌14點總整理！用百鈔取代千鈔添福氣

命理師掛保證！除夕用「紅紙+紅包袋」輕鬆招財

中獎率破7成！刮刮樂達人分享「3秘訣」

金牛年12生肖事業工作運！屬蛇馬最看俏　3生肖「須特乖」小心老闆變臉

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

甜美虎牙妹「裸體圍裙」轉身側露F奶　渾圓抖彈意外穿幫

30K男騙爸媽過年要上班　原因曝光惹心疼

更多熱門

相關新聞

失業勞工子女就學補助2/22開始受理　首次開放線上申請

失業勞工子女就學補助2/22開始受理　首次開放線上申請

勞動部今（9）日指出，109學年度第2學期失業勞工子女就學補助，自2月22日起開始受理，至3月17日截止。除原有紙本申請方式外，失業勞工可透過線上方式提出就學補助申請，可省去索取、列印申請書表及郵寄之時間成本與支出。

屏科大境外生Y製做「紅龜粿」好有趣

屏科大境外生Y製做「紅龜粿」好有趣

中山大學生搶修「校園預防醫學學程」

中山大學生搶修「校園預防醫學學程」

近5年在加拿大大學畢業港生　可申請3年工作簽證

近5年在加拿大大學畢業港生　可申請3年工作簽證

粉紅控必去西班牙Paradiso Ibiza

粉紅控必去西班牙Paradiso Ibiza

關鍵字：

藝術矯治學校學生明陽中學

讀者迴響

熱門新聞

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

新年一路發！除夕準備2東西「迎財神」

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面