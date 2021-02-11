牛年占卜「2021年如何達成夢想」？抽一張牌給你指引

▲你許願了嗎？（示意圖／翻攝自pixabay）

文／禽獸姐的萬應室

2021年新春，你許過新年願望了嗎？想達成夢想，必須付諸行動，如果你已經有了心願，卻不知道該從何著手，來抽一張塔羅牌給你一個指引吧！請深呼吸，吐氣，接著一邊想像著你的夢想，一邊在心中默念3次「我是ＯＯＯ（你的名字），我想知道，2021年我該如何達成我的夢想？請給我指引。」默念完成之後，憑直覺抽一張牌。

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▲2021年如何達成夢想？深呼吸，抽一張牌給你指引。（圖／記者林育綾攝）



抽完牌之後，再看以下解析。

▲2021年如何達成夢想？抽一張牌給你指引。（圖／記者林育綾攝）

A. 內心平靜，堅守信心與希望

抽到這張牌是個好徵兆！你也許剛經歷過一段動盪，不過此刻的你，心境已經趨於平穩和平靜。儘管我們無法控制外在環境，周遭仍偶有風雨，但只要你堅守信心和希望，朝著目標前進，夢想一定會成真！你需要好好照顧自己的心，明白儘管風浪來襲，你也可以為自己繫上安全帶，時時刻刻都能陪伴自己，重新校準自己的心情。

當遇到瓶頸時，以左手輕輕撫上你的胸口，深呼吸，試著以更寬廣遠闊的角度來看待眼前的逆境，告訴自己，這一切都會過去。感受你發自內心的夢想，記住你的信念，也可以準備象徵著你的夢想的物件、圖像或字卡，還有能夠讓你心情平靜的小物，像是精油、護身符、幸運物，攜帶在身邊，需要的時刻隨時拿出來提醒自己、安撫自己。

B. 注意想像與現實的落差

你的夢想可能有點不切實際，或者你將它想得太過美好，亦可能是你一次擁有太多夢想。可以再花一點時間去探索，這個願望是不是真的符合你的期待？還是你只是一股腦地迷失在幻想泡泡中呢？

如果是一次擁有好幾個夢想，要知道，若要讓果實長得又大又甜，必須傾力灌溉，將資源集中投注；如果你同時有好幾個夢想，精力資源勢必會分散，就像未剪枝的果樹，每顆果實最後都可能營養不良，無法碩大甜美。建議先整理自我想法，找出你最想完成的夢想，再進一步規劃，並付出實際的行動，較有可能成真喔！

C. 按部就班一定能成真

抽到這張牌的你，對於如何達成夢想可能已經有初步的想法，如果可以，也能尋找志同道合的好夥伴、好隊友，在各自專長的領域上發揮才能，各司其職，一起朝目標前進，終能達成夢想！也或許你身邊早就已經有這樣的夥伴，或者現在尋覓也不遲。

雖然眼前還有一段路要走，但只要持續以專業的精神付出努力，仔細規劃，並且按部就班照計畫執行，放手去做，達成夢想指日可待。

D. 跨界跨域，更快達成夢想！

要達成夢想，可以試著接觸不同領域的人事物，例如透過異業結盟、跨域合作，也能學習不同領域的知識，比方讀你過去不會的書、去上不同課程、與你擁有不同專長的朋友交流意見，你會發現，很多創意靈感，來自跨領域帶來的不同火花！

另外值得注意的是，溝通、協調、保持敞開的心和彈性的態度，去聆聽合作夥伴的意見，彼此交流，更可以達到雙贏。若是你的願望與健康有關，將能逐漸復元與好轉。

★本文作者「禽獸姐的萬應室」，塔羅牌、神秘學喜好者，未經同意禁止轉載。小提醒：塔羅占卜僅供參考，別忘了還是要付諸行動實踐，才能達成夢想！