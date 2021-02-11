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不只學姐！民眾黨美女點點名　理科學霸女神、小梁詠琪超吸睛

▲▼黃瀞瑩、高虹安、吳怡萱。（合成圖／ETtoday 資料照）

▲黃瀞瑩、高虹安、吳怡萱。（合成圖／ETtoday 資料照）

記者蕭羽耘／綜合報導

民眾黨創黨至今將邁向第二年，2020年總統大選取得立法院5席次，一舉躍升為台灣第三大黨。黨內除了有政治明星、黨主席柯文哲外，民眾黨有許多內外兼具的「高人氣」正妹，成功為甫創立的黨，引起不少話題。《ETtoday新聞雲》也特別整理民眾黨3位美女政治人物小檔案。

▲▼「學姐」黃瀞瑩。（圖／記者楊亞璇攝）

▲「學姐」黃瀞瑩。（圖／ETtoday資料照）

黃瀞瑩
出生年月日：1992年6月10日（29歲）
暱稱：學姐
現任：現為台北市政府秘書處副發言人
曾任：ETtoday新聞雲要聞中心記者、2020立委參選人

「學姐」黃瀞瑩無疑是柯文哲身邊最受矚目的幕僚，2018年因拍攝網路節目《木躍四超玩》一日市長幕僚爆紅。影片中的幕僚學姐黃瀞瑩帶著主持人邰智源，體驗市長幕僚的行程，清新、甜美的外型，擄獲不少網友的心，該影片至今累積超過1500萬的超高點閱率，也意外讓學姐走紅。

黃瀞瑩在爆紅後，也曾向網友喊話「饒了學姐吧」，因個性較低調，比較少在媒體面前曝光。至於學姐近期業務重心，則是轉往台北市副市長黃珊珊辦公室擔任幕僚，目前外界對她最好奇也持續關注的是，2022年學姐是否會投身地方選舉。

▲▼高虹安辦公室Pepper & Temi機器人見客會。（圖／記者陳家祥攝）

▲高虹安。（資料照／記者陳家祥攝）
高虹安
出生年月日：1984年1月25日（37歲）
現任：民眾黨不分區立委
曾任：永齡基金會顧問、鴻海科技集團副總經理暨工業大數據辦公室主任

提到民眾黨的美女學霸，非高虹安莫屬，從小成績優異的她，高中就讀北一女，也是樂儀旗隊成員，以多元入學第一名進入師大資工，研究所進入台大資工所就讀，當年以學科第一名的成績，代表所從校長手上接過畢業證書，也獲得斐陶斐榮譽會員的殊榮。

2019年透過鴻海集團創辦人郭台銘推薦，民眾黨提名高虹安為2020年不分區立委後當選，成為台灣第10屆立委中，唯一有數據科學背景的「科技立委」。上任至今，高虹安認真問政的態度，獲得許多肯定。

▲民眾黨青年軍成軍記者會，吳怡萱發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨青年軍成軍記者會，吳怡萱為黨發言。（圖／記者林敬旻攝）

吳怡萱
出生年月日：1989年（32歲）
現任：民眾黨公關長一職
曾任：壹電視、台視（記者、主播）

吳怡萱去年年底甜嫁交往3年的男友，羨煞眾人。世新大學新聞系畢業後的她，待過壹電視、台視，主跑台北市政府，因長相甜美被封為「小梁詠琪」。2019年，鴻海創辦人郭台銘角逐2020年總統選舉，吳怡萱離開主播台，投入郭台銘幕僚團隊，擔任郭台銘辦公室副發言人一職。

吳怡萱投入郭台銘幕僚團隊沒多久，郭台銘宣布退出2020年總統選舉。隨後，吳怡萱加入民眾黨主席柯文哲的團隊，擔任民眾黨公關長一職，成為民眾黨亮眼的一員。

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