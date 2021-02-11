24歲妹「開車起爭議」拔槍狂轟！被警盯上　竟扯出公寓藏屍案

▲美國德州一名24歲女子因為行車糾紛案被捕調查，竟意外揭發公寓藏屍案。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國德州24歲女子凱莉（Kelly Slayton）與他人發生行車糾紛，憤而朝向對方開槍，因拒捕而與警方展開追逐，最後自撞落網。她接受調查的過程中，被發現公寓內藏有一具男性遺體，此人正是失蹤多日的30歲男子約書亞（Joshua Pavey）。

綜合美媒報導，警方2020年12月20日在科曼奇郡（Comanche）因行車糾紛案逮捕凱莉，提出重傷害罪與拒捕指控。他們稍後發現，嫌犯駕駛的汽車屬於一名失蹤男性，23日前往凱莉位於哈里斯郡（Harris County）的公寓搜索，果然發現約書亞陳屍其中一間臥室內。

根據驗屍報告，約書亞頸部有一處明顯槍傷，初步研判死於謀殺。一名社區維修工人透露，他近日前往凱莉的公寓送包裹時，就發現室內「聞起來有一股惡臭」。

法院文件指出，帕維19日晚間曾和朋友表示，稍晚要與一位女子見面，22時30分左右被監視器捕捉到駕車抵達凱莉的公寓。他23時40分還曾與該女一起出現在畫面中，之後就不曾再被目睹走出公寓，直到2天後仍沒有去上班，才被通報失蹤。

法院文件也提到，凱莉20日凌晨時分獨自外出，將約書亞的汽車移動到其他停車位，「她在影片中看似移動多樣物品，在公寓與車子之間來回搬運好幾趟」，接著駕駛男子的汽車離開。

凱莉24日被指控謀殺罪名，目前關押在柯曼奇郡監獄。據悉，全案仍在調查中。