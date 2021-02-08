鐵警高雄分局台南分駐所　舉辦「金牛迎春慶新年」活動

圖：鐵路警察局高雄分局台南分駐所，8日台南火車站大廳舉辦「金牛迎春慶新年」各項宣導活動，吸引眾多旅客參與活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鐵路警察局高雄分局台南分駐所，8日台南火車站大廳舉辦「金牛迎春慶新年」各項宣導活動，由所長薛峻承、警員蔡耕欣、朱敏菁、等人，在現場藉由有奬徵答的遊戲，與旅客們互動，讓民眾了解平交道安全、婦幼安全、犯罪預防與春節監察防貪等宣導。

警員蔡耕欣、朱敏菁特地於年節開始前，利用勤餘時間自摺一隻隻逗趣可愛的金牛小福神當成宣導品並搭配創意手做牛年紅包袋等一起贈送，讓許多大人小孩紛紛被吸引駐足參與活動，不僅增加最新交通安全觀念還可以拿到精美禮品開心過好年！



此外，年節將至，車站返鄉人潮日漸湧入，為維護車站安全及秩序，「110年加強重要節日安全維護工作暨春節監察防貪宣導」也正式啟動。鐵警工作也不停歇，今年仍以治安平穩、交通順暢、民眾安心為主軸，盼民眾有個平安金牛年。感恩慈濟志工於農曆年節前夕來訪，體恤同仁工作辛勞，特致結緣品及水果，以「蘋」代表「平」安，及「橘」代表「吉」來預祝大家年節平安吉利。

提醒民眾，春節期間車站人潮眾多，為保護自己及他人，進入車站即應將口罩戴好戴滿，於大眾運輸工具內禁止飲食，如因其他生理需求需飲水、服藥、哺乳者，完成後應儘速配戴口罩。搭車趕車之際也要注意自身行李及貴重物品，應隨身攜帶，以防有心人士竊取。行經平交道注意停看聽，且切莫因酒後駕車釀成悲劇。





經典不敗、滋潤不膩

