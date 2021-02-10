美議員提法案暫緩金援世衛　直至台灣成會員國

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

美國總統拜登雖逆轉前朝政策重返世衛，但部分國會議員仍致力推動世衛改革。共和黨籍參議員8日提出法案，要求暫停金援世衛，直到世衛領導階層換人當，並接納台灣成會員國。

美國前總統川普因不滿世界衛生組織（WHO）順從中國，協助隱匿2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，去年4月決定暫停金援世衛，5月宣布退出。但拜登（Joe Biden）反對美國在全球對抗疫情上缺席，上任首日即簽署行政命令逆轉退出世衛決定。

面對美國重新加入世衛，共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）與霍利（Josh Hawley）8日連袂提出「世界衛生組織究責法案」（WHO Accountability Act），要世衛為協助中國隱匿疫情資訊負起責任。

完整法案內容尚未公布，但史考特今天透過新聞稿表示，「世界衛生組織究責法案」要求美方暫停用納稅人錢金援世衛，直到世衛更換領導階層，並接受台灣成為會員國。

此外，法案也限制，美國金援數字僅能等於或小於世衛每年最大資助國的資助金額。

史考特表示，世衛任務是向世界公布公衛資訊，讓每個國家得以做出最好的決定保護人民安全。但世衛不僅未達成任務，也在2019冠狀病毒疾病上讓世界失望；他們甘做中共魁儡，複誦假訊息，協助中國隱匿疫情。

史考特批評，去年2月他就敦促世衛，就疫情來源與影響範圍進行深度分析。但他們等了快一年才有動作，卻仍無法給外界答案，甚至停止調查病毒是否源自中國武漢實驗室。

赴中國進行調查的世衛國際專家小組9日表示，新型冠狀病毒傳播最可能的假設是透過中間宿主傳播，因病毒實驗室外洩的可能性極低，專家小組不會進一步追蹤後者。

針對世衛長年排除台灣，史考特指出，世衛需要說明為何拒絕讓台灣成為會員、參與會議並分享資訊，特別是疫情期間。他說：「他們是中國孤立台灣的共犯，美國納稅人沒有理由每年花數億美元，比任何國家都高的金額，在世衛沒有進行大規模改革下給予資助。」