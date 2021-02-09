世衛武漢調查公布：僅能證明「華南海鮮市場是病毒傳播點之一」

▲世衛專家小組前往武漢調查新冠肺炎起源。（圖／路透社，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組9日下午召開記者會。會上公布，2019年12月武漢市人群中發生了一定規模感染，許多早期病例與華南海鮮市場有關，但只能證明該市場是病毒傳播點之一，武漢其他地域或有傳播情況，根據目前資料無法確定新冠病毒是如何傳入華南海鮮市場的。 ​​​​

中方專家梁萬年直言，2019下半年武漢市未出現未被識別的新冠病毒循環，同期湖北4500多份早期樣本回顧，也未有相關發現。

世衛專家小組1月中旬抵達武漢，在1月28日結束14天隔離後展開為期約2週的實地考察行程，目的是為確定早期病例的感染途徑，以基於科學的實證幫助建立假設，成為未來長期研究基礎。

期間，中國和世界衛生組織專家組共同走訪了白沙洲貿易市場、華南海鮮市場、湖北省疾病預防控制中心、武漢市疾病預防控制中心、湖北省動物疫病預防控制中心、中科院武漢病毒所等機構。

世衛專家小組成員、英國籍疾病生態學家彼得·達薩克近日在接受外媒採訪時表示，專家組在考察華南海鮮市場在武漢疫情爆發中所扮演的「角色」時，發現了一個「重要線索」。

當時，達薩克稱，世衛組織專家小組的考察結果在公開發表之前都是保密的，而相關研究結果可能會在2月10日他離開中國之前公布。

由於新冠病毒是2019年底自武漢爆發，國外一直有聲音稱，病毒可能是從武漢病毒研究所實驗室洩漏而出。不過，在參觀完中科院武漢病毒研究所之後，達薩克對中科院武漢病毒研究所的評價十分高，「我對這個實驗室非常熟悉，這裡做出過很多優秀的科研成果。」他還補充道，也許正是因為該實驗室的相關研究非常接近病毒的真相，反而有一些人站出來指責抹黑它，這一點「挺諷刺的」。

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