朱家軍參戰2022市議員　凌濤：國民黨要加速脫胎換骨

▲凌濤。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨日前打鐵趁熱，在民進黨青年支持率雪崩之際，推出「參政7號角」計畫，推動修改黨內參選制度及相關法律，鼓勵青年參戰2022縣市議員。其中，外界點名可能投入雙北議員的新人選將有前青年團總團長、現任朱立倫辦公室發言人凌濤表示，眼前國民黨缺乏的不僅是世代橋樑，更要加速脫胎換。

凌濤點出當今政壇之痛病，無論藍綠，政治民粹主義化的現象令人憂心。一天到晚吵聲量、排名、仇恨值，民眾看的都搖頭，他很驚訝少子化、育兒政策、區域經濟整合，幾乎沒有在這幾波討論裡面被提及，「主張都還沒講，要大家怎麼選擇？」他說，國民黨要發揮自我的價值，還是必須回歸民眾關心的國政、市政。相較之下，反而許多藍營縣市首長做得就特別好。

以國民黨的新生代來說，凌濤關注的是具有延續性、按部就班的人才培育規劃，「加入更多新血，政黨的價值自然而然就會跟年輕世代接軌」。他強調，雖然大家都說，過去國民黨在許多先進議題缺席，但他覺得不要怕加入的晚，環保、動保、民主深化、土地正義等議題，有討論就是好的開始。而關心這些議題，支持你的人多元了，就能為國民黨創造好的人才循環，「經營議題跟人才培養是息息相關的」。

至於挺身而出參戰2022市議員，凌濤指出，他是希望國民黨走中道路線，也是為了自己的下一代努力。凌濤是一位兩歲半女兒的「超級奶爸」，經常在臉書及IG曬女兒，不時會分享他的育兒經，無論是教育內容、幼兒補貼政策，都有自己的看法，他希望未來能夠針對教育、幼兒、社福、青創提出意見，簡而言之，多代表年輕家庭發聲，關注減輕養育下一代、年輕人在都會生活的困難。

凌濤認為，新手爸媽或者有意生小孩的年輕夫妻，在雙薪時代要照顧小孩非常不容易。不少父母都有排隊、等著讓孩子進公幼的經驗，未來他主打的政見，將側重教育內容、空間及品質，讓年輕夫婦有更安心的育兒環境，大幅減輕現代家庭負擔。

新人新氣象之外，更要認真於政策專業上。凌濤2014年進入在新北市民政局服務基層，後來他決定前往美國康乃爾大學鑽研行為經濟學公共政策，他提到，很多好的政策並不需要砸大筆經費，重點在於「效率」。

他希望能為政策帶來更多不同的觀點，包括高齡化的社福、青年創業，都應該將「世代正義」融入其中。簡而言之，所有政策的制定不能「一時爽」，須設想債留子孫的嚴重後果，應以永續發展為重要依據。

【人物小檔案】

姓名：凌濤（31歲，男）

學歷：

國立政治大學政治學系學士（2011年）

國立交通大學經營管理研究所碩士（2013年）

美國康乃爾大學公共行政學碩士（2018年）

經歷：

中國國民黨青年團總團長暨指定中常委(2012年)

新北市長朱立倫競選總部活動組長(2014年）

新北市政府民政局機要秘書(2014年）

朱立倫辦公室發言人（2020年-）