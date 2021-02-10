　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／手殘按錯鍵，不小心匯錯帳號有救嗎

▲▼領錢,匯錢,匯款,轉帳,ATM。（圖／記者曾筠淇攝）

▲按錯數字將款項匯到陌生人帳戶，卻被拒絕返還，請先打電話給銀行或郵局，請他們協助聯繫對方銀行，再轉而連絡當事人請其歸還。（圖／記者曾筠淇攝）

有民眾在網路論壇上求助，指出自己本來要匯款給朋友，但是一時不察竟按錯數字，將款項匯到陌生人的帳戶，陌生人卻拒絕返還誤轉的錢，因此他著急地上網請求網友們幫忙。

銀行帳戶又臭又長，轉帳時不小心按錯號碼，把錢匯到其他帳戶，再加上又無銀行人員在旁，到底該如何是好呢？以下提供處理小撇步。

步驟一：請求郵局或銀行協助致電帳戶所有人

銀行不能擅自將匯錯帳戶的錢扣款還給匯款人，所以如果不小心匯錯款，需要請匯款人帳戶所在的郵局或銀行聯絡匯入帳戶所在的郵局或銀行，由他們當中間人去聯繫帳戶所有人，請帳戶所有人歸還匯錯的款項。但如果帳戶所有人不願意歸還，接下來要怎麼辦呢？

步驟二：報警請求警察協助並提出告訴

帳戶所有人不願意歸還匯錯的款項，可能觸犯《刑法》上的侵占罪，匯款人可以去警局報案提告。

侵占罪依《刑法》第335條，需要將在自己持有中的他人之物，以所有的意圖，易為自己所有。白話一點說就是，帳戶所有人拒絕歸還不小心匯錯的款項，甚至更進一步的將錢領出來花用。

實務上，有認為帳戶所有人拒絕將款項返還時，就是以易持有為所有的意思將款項據為已有，而成立侵占罪。除了刑事上侵占罪，還有什麼要求還錢的手段呢？

步驟三：提起民事訴訟

即使銀行因為《個資法》而不願透露帳戶所有人的姓名，也可以備齊該筆款項原本的用途、要匯款給誰等證據，向法院對「某銀行某帳戶的所有人」提起民事訴訟，要求返還「不當得利」，法院會協助函查帳戶所有人。

不當得利依《民法》第179條規定，沒有法律上的原因而受有利益，致他人受損害，應返還其利益。帳戶所有人與匯款人之間沒有買賣、借貸等法律關係，平白無故收到一筆轉錯的款項，導致匯款人受到金錢上的損失，應該將這筆款項返還給匯款人。

以上步驟分享給不小心匯錯款而著急的朋友們。別著急，只要照著步驟做，還是有很大的機會可以把匯錯的錢拿回來的。（本文轉載自律師談吉他粉絲頁

好文推薦

雷皓明／山友不幸罹難團員有責嗎

雷皓明／撒錢可以撕錢不行，別跟錢過不去

雷皓明／保險代位　車主有保險為何還要我賠

▲雷皓明律師

●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
20多歲妹深夜牽車被咆哮　叔叔救援遭隨機猛刺
她在台積電年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說
刮刮樂秘笈大公開！神人曝中獎率最高是它
遭2男星「輪淫」抓胸強吻！19歲嫩模求救無援　他攜孕妻痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

母200萬遺產弟妹全提光！　他過2個月才知...郵局：無疏失

駭客竄改商務電子郵件　貿易公司職員「錯看1字母」損失百萬

台東民宿3萬6包棟！他揪友跨年嗨整晚…匯款完查地址崩潰了

女網友誆投資黃金穩賺不賠！心動男臨櫃匯款　警勸阻保住10萬

友住飯店沒錢！熱心妹「借帳號匯入13500元」慘了　警卻拒報案

雷皓明／手殘按錯鍵，不小心匯錯帳號有救嗎

林家祺／適用《國民法官法》之機率與雷擊機率相差無幾

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

Amber導師首秀全開麥唱跳中文歌　《創造營》三屆再唱主題曲惹回憶殺

疑「不想等太久」加速衝出巷口　高雄73歲嬤慘遭聯結車輾斃

告別單身？DIY女神接吻練習器　克隆粉倒石膏壓出完整人臉模型

雷皓明／手殘按錯鍵，不小心匯錯帳號有救嗎

林家祺／適用《國民法官法》之機率與雷擊機率相差無幾

《冰原歷險記》藍天工作室宣布倒閉！　《變身特務》成最後告別作

Kobe墜機驟逝滿1年　歐尼爾憶「勸老大傳球」笑中帶淚

我在故我破壞！　《湯姆貓與傑利鼠》真人版開心有喜感

幫你賣靈骨塔！10多人買殯葬產品「慘被榨乾」…集團海撈3千萬GG了

鴻海投資英商GyroGear近4千萬元　協助優化「可穿戴式醫療設備」！

大都會換老闆重整高層　「美國隊長」萊特也離職

過年買個痛快！　銀行「神卡」回饋總整理

松坂大輔左右開弓打T　強化下半身

注意！北市12日至14日「停收垃圾」　春節垃圾收運時間一次看

千萬超跑R8車主找「不想努力」單身小姐姐　IG破萬粉絲追蹤求兜風

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

法律熱門新聞

混摻棉籽油　富味鄉二審判賠1550萬

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

誆女大生助開天眼　男二審遭重判

林家祺／國民法官適用案件與雷擊機率差不多

性侵友人國中女兒　判刑定讞

蔡正傑／雞排妹事件下的性騷擾認定

獨／不要掙扎，我要O了　性侵得逞

5男關一起　牢房竟變炮房

醫院床戰12歲女　「叔叔」性侵定讞

蔡東利／網購慎防淪盜刷集團肥羊

吳景欽／司法如何保護性騷擾被害人

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

「妳長得很漂亮」　摸乳狼警假辦案脫褲硬上

雷皓明／濫訴有罰則　善用司法資源

更多熱門

相關新聞

基隆監獄協助探望收容人80歲老母

基隆監獄協助探望收容人80歲老母

基隆監獄陳姓收容人的八旬老母，雖然獨居而且行動不便，但她在兒子入監後仍堅持1、2個月就到監獄探望兒子。不過她在過年前，已經有2個月沒來探望兒子。監獄人員發現後，主動聯繫當地里長，發現陳母因生病住院多時，並主動前往探望，擔任收容人與母親之間親情連接的橋梁，讓雙方都安心。

吳景欽／司法如何保護性騷擾被害人

吳景欽／司法如何保護性騷擾被害人

林家祺／國民法官適用案件與雷擊機率差不多

林家祺／國民法官適用案件與雷擊機率差不多

吳景欽／司法如何保護性騷擾被害人

吳景欽／司法如何保護性騷擾被害人

90歲前資政徐立德休妻官司再生變

90歲前資政徐立德休妻官司再生變

關鍵字：

法律司改人權雷皓明律師談吉他侵占罪領款ATM

讀者迴響

熱門新聞

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

口交、吞精會罹癌？性事專家：1情況會感染

路人：這是樹懶嗎？他抱狗超問號

八卦版PO文吸妹妹尿尿處　他反告鄉民

快訊／頑GAME突宣告解散！

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

快訊／1年前才辦婚禮！柴智屏女兒離婚：我們都盡力了

30公斤「極巨化」龍王鯛被獵殺　蘭嶼鄉民炸鍋

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

148cm正妹自爆「曾10劈」！

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面