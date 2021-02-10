雷皓明／手殘按錯鍵，不小心匯錯帳號有救嗎

▲按錯數字將款項匯到陌生人帳戶，卻被拒絕返還，請先打電話給銀行或郵局，請他們協助聯繫對方銀行，再轉而連絡當事人請其歸還。（圖／記者曾筠淇攝）

有民眾在網路論壇上求助，指出自己本來要匯款給朋友，但是一時不察竟按錯數字，將款項匯到陌生人的帳戶，陌生人卻拒絕返還誤轉的錢，因此他著急地上網請求網友們幫忙。

銀行帳戶又臭又長，轉帳時不小心按錯號碼，把錢匯到其他帳戶，再加上又無銀行人員在旁，到底該如何是好呢？以下提供處理小撇步。

步驟一：請求郵局或銀行協助致電帳戶所有人

銀行不能擅自將匯錯帳戶的錢扣款還給匯款人，所以如果不小心匯錯款，需要請匯款人帳戶所在的郵局或銀行聯絡匯入帳戶所在的郵局或銀行，由他們當中間人去聯繫帳戶所有人，請帳戶所有人歸還匯錯的款項。但如果帳戶所有人不願意歸還，接下來要怎麼辦呢？

步驟二：報警請求警察協助並提出告訴

帳戶所有人不願意歸還匯錯的款項，可能觸犯《刑法》上的侵占罪，匯款人可以去警局報案提告。

侵占罪依《刑法》第335條，需要將在自己持有中的他人之物，以所有的意圖，易為自己所有。白話一點說就是，帳戶所有人拒絕歸還不小心匯錯的款項，甚至更進一步的將錢領出來花用。

實務上，有認為帳戶所有人拒絕將款項返還時，就是以易持有為所有的意思將款項據為已有，而成立侵占罪。除了刑事上侵占罪，還有什麼要求還錢的手段呢？

步驟三：提起民事訴訟

即使銀行因為《個資法》而不願透露帳戶所有人的姓名，也可以備齊該筆款項原本的用途、要匯款給誰等證據，向法院對「某銀行某帳戶的所有人」提起民事訴訟，要求返還「不當得利」，法院會協助函查帳戶所有人。

不當得利依《民法》第179條規定，沒有法律上的原因而受有利益，致他人受損害，應返還其利益。帳戶所有人與匯款人之間沒有買賣、借貸等法律關係，平白無故收到一筆轉錯的款項，導致匯款人受到金錢上的損失，應該將這筆款項返還給匯款人。

以上步驟分享給不小心匯錯款而著急的朋友們。別著急，只要照著步驟做，還是有很大的機會可以把匯錯的錢拿回來的。（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。