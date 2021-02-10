　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄專家打臉美國「隱形戰機」　一招反制致命弱點全曝光

▲F-35,戰鬥機。（圖／USAF）

▲俄羅斯專家表示，有辦法可以反制美軍的隱形戰機。圖為F-35戰機。（圖／USAF）

記者林彥臣／綜合報導

隱形戰機堪稱是美軍最引以為傲的一項武器，以色列在實戰中使用F-35完成打擊敘利亞的任務，更證明了隱形戰機的神出鬼沒、如入無人之境的本事。不過有俄羅斯的軍事專家卻打臉美軍，聲稱俄軍能夠反制，讓隱形戰機的致命弱點全部曝光。

俄羅斯軍事專家阿列克謝•列昂科夫在俄羅斯《紅星報》上指出，他發現美國B-2轟炸機、F-22戰機和F-35戰機所使用的隱形技術的「致命弱點」，配備雪豹（Irbis）雷達的俄軍蘇-35戰機可以在266公里的範圍內，偵測到美軍F-22戰機，「這也是為什麼美軍無法在180公里的範圍內，偷偷發射AIM-120D飛彈的原因」。

列昂科夫分析，美軍隱形技術使戰鬥機不易被雷達發現，基本原理就是將輻射散射到與雷達天線相反的方向，而且隱形的效率還取決於敵方防空系統的頻率。

列昂科夫說，基本上，它們是為X波段（厘米波長）的頻率而設計的，大多數現代防空雷達和軍機都在這一波段工作。如果敵方雷達使用L波段（分米波）或Ka波段（毫米波），則美國飛機就有被發現的危險。

▲▼ 匿蹤戰機F-117 「夜鷹」（F-117 Nighthawk。（圖／翻攝自臉書／Scramble Magazine）

▲ 傳言F-117戰機被塞爾維亞老舊的防空雷達偵測到而被擊落 （F-117 Nighthawk。（圖／翻攝自臉書／Scramble Magazine）

列昂科夫稱，較老的防空雷達系統（如S-125）使用的是L波段頻率（分米波），因此美軍的隱形技術對它們幾乎毫無用處，這就是美軍F-117A戰機在塞爾維亞被發現並被擊落的原因。毫米波（Ka波段）雷達也對隱形技術構成了威脅，而那些在所有範圍內工作的「有源相控天線陣列」則使隱形技術變得毫無意義。

 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
中獎率破7成！刮刮樂達人曝「3大秘訣」　流水號玄機
買刮刮樂試手氣　台北男1動作「錯失10萬大獎」
曾窮到剩200元！　巨石強森「豪送百萬新車」淚抱33年前貴人
大樂透5.3億一注獨得！獎落台中　春節大紅包送出33組
快訊／紐西蘭北部發生規模7.5強震　已發海嘯警報

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄專家打臉美國「隱形戰機」　一招反制致命弱點全曝光

美國海岸出現UFO？　目擊者稱「有如彗星劃過」

軍階最低的國防委員！他創「學兵總隊」抗日　88年後化學兵守國境最前線

F-35戰鬥機功能有缺點？　美飛行員狂吐槽

台灣大量軍購「為啥不能自己研發」？　網曝關鍵：買比較快

美國在世界各地戰爭卻「不占別國領土」　真實原因曝光

預測美中2021年南海局勢！　港媒：維持軍演「不可能戰爭」

衝擊多國軍隊！　因疫情被軍事利用..「生物安全」受爭議

全球前十大服役戰鬥機數量　F-16奪冠、殲-7入榜

日本「蒼龍級」潛艦撞香港貨輪　慘況曝光：升降鰭幾乎全斷

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

Amber導師首秀全開麥唱跳中文歌　《創造營》三屆再唱主題曲惹回憶殺

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

疑「不想等太久」加速衝出巷口　高雄73歲嬤慘遭聯結車輾斃

【2月限定】#蘇式過節 懂享受，舒適新年 揪好友！ 蘇格登串連全台酒吧 邀您蘇式過節刮好運！

俄專家打臉美國「隱形戰機」　一招反制致命弱點全曝光

美國海岸出現UFO？　目擊者稱「有如彗星劃過」

軍階最低的國防委員！他創「學兵總隊」抗日　88年後化學兵守國境最前線

F-35戰鬥機功能有缺點？　美飛行員狂吐槽

台灣大量軍購「為啥不能自己研發」？　網曝關鍵：買比較快

美國在世界各地戰爭卻「不占別國領土」　真實原因曝光

預測美中2021年南海局勢！　港媒：維持軍演「不可能戰爭」

衝擊多國軍隊！　因疫情被軍事利用..「生物安全」受爭議

全球前十大服役戰鬥機數量　F-16奪冠、殲-7入榜

日本「蒼龍級」潛艦撞香港貨輪　慘況曝光：升降鰭幾乎全斷

50分就及格！　10題「金融掃盲」測你和孩子的金融素養

獨／兒遭捲入2.4億債務　澎恰恰哽咽「我對不起他！」

年節必備！長輩問候生存指南…專家3招神救援：廢話左耳進右耳出

飯店經營大揭密！福容淡水自爆「過年住房率曾僅11％」　直播意外發覺新商機

中獎率破7成！刮刮樂達人分享3秘訣　科學鑑識「流水號玄機」

朴明洙遭嗆裝熟　劉亞仁一句話電爆狂粉！後續留言網傻眼：遇到瘋子

台南2屁孩騎車踹移工！催油門伸腳「下秒自摔」　影片曝光千人怒了

除夕、初一放鞭炮！北市開放3處河濱指定區域　違規最高罰6000元

透過GTA去污名化　美研究再次證實暴力與電玩並無關聯性

氫能源看俏　現代汽車擬建首座海外氫電池廠

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

軍武熱門新聞

美國打仗卻不占別國領土　真實原因曝光

前十大服役戰鬥機數量　殲-7入榜

美F-35戰鬥機功能被「狂吐槽」

台灣能省軍購費做研發？網曝關鍵

日本蒼龍級潛艦撞香港貨輪　升降鰭幾乎全斷

美國海岸出現UFO？

美國戰機致命弱點　一招反制隱形科技

昔學兵總隊抗日　88年後化學兵守國境

500MD型直升機靈活輕巧反潛利器

恐被軍事利用？　研發「生物安全」受爭議

F-16護航　土無人機毀敘俄製防空系統

港媒預測美中2021年南海局勢！

印度前陸軍參謀長自曝：印軍越界次數比解放軍多5倍

美軍雙航母會師南海：展現在挑戰性環境中的作戰能力

更多熱門

相關新聞

美航母艦群南海大會師！少將「一句話」辱華

美航母艦群南海大會師！少將「一句話」辱華

美國海軍2個航空母艦群羅斯福號與尼米茲號當地時間9日被證實，已航行至南海展開「大會師」，進行雙航艦行動，此是拜登就任美國總統後首次對外展現海軍作戰能力的最新行動。指揮官表示，此舉能助美軍確保熟練與維持和平，同時向區域內夥伴承諾，展現美方推動自由印太地區的決心。

日本蒼龍級潛艦撞香港貨輪　升降鰭幾乎全斷

日本蒼龍級潛艦撞香港貨輪　升降鰭幾乎全斷

美軍雙航母會師南海：展現在挑戰性環境中的作戰能力

美軍雙航母會師南海：展現在挑戰性環境中的作戰能力

川金會是「夢一場」！北韓從未停止研發核武

川金會是「夢一場」！北韓從未停止研發核武

日本自衛隊「蒼龍級」潛艦碰撞香港籍貨船

日本自衛隊「蒼龍級」潛艦碰撞香港籍貨船

關鍵字：

隱形戰機雪豹雷達軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

口交、吞精會罹癌？性事專家：1情況會感染

路人：這是樹懶嗎？他抱狗超問號

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

19歲嫩模遭2男星「輪淫」抓胸強吻

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

快訊／頑GAME突宣告解散！

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

乾隆精力超旺「88歲還納13歲嫩妹入宮」！

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面