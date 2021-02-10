俄專家打臉美國「隱形戰機」　一招反制致命弱點全曝光

▲俄羅斯專家表示，有辦法可以反制美軍的隱形戰機。圖為F-35戰機。（圖／USAF）



記者林彥臣／綜合報導

隱形戰機堪稱是美軍最引以為傲的一項武器，以色列在實戰中使用F-35完成打擊敘利亞的任務，更證明了隱形戰機的神出鬼沒、如入無人之境的本事。不過有俄羅斯的軍事專家卻打臉美軍，聲稱俄軍能夠反制，讓隱形戰機的致命弱點全部曝光。

俄羅斯軍事專家阿列克謝•列昂科夫在俄羅斯《紅星報》上指出，他發現美國B-2轟炸機、F-22戰機和F-35戰機所使用的隱形技術的「致命弱點」，配備雪豹（Irbis）雷達的俄軍蘇-35戰機可以在266公里的範圍內，偵測到美軍F-22戰機，「這也是為什麼美軍無法在180公里的範圍內，偷偷發射AIM-120D飛彈的原因」。

列昂科夫分析，美軍隱形技術使戰鬥機不易被雷達發現，基本原理就是將輻射散射到與雷達天線相反的方向，而且隱形的效率還取決於敵方防空系統的頻率。

列昂科夫說，基本上，它們是為X波段（厘米波長）的頻率而設計的，大多數現代防空雷達和軍機都在這一波段工作。如果敵方雷達使用L波段（分米波）或Ka波段（毫米波），則美國飛機就有被發現的危險。

▲ 傳言F-117戰機被塞爾維亞老舊的防空雷達偵測到而被擊落 （F-117 Nighthawk。（圖／翻攝自臉書／Scramble Magazine）



列昂科夫稱，較老的防空雷達系統（如S-125）使用的是L波段頻率（分米波），因此美軍的隱形技術對它們幾乎毫無用處，這就是美軍F-117A戰機在塞爾維亞被發現並被擊落的原因。毫米波（Ka波段）雷達也對隱形技術構成了威脅，而那些在所有範圍內工作的「有源相控天線陣列」則使隱形技術變得毫無意義。