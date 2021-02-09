女神媽不顧女兒崩潰！同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關　網炸鍋

▲天母5位富少竟然集體性侵一位女同學，最後賠80萬換緩刑。示意圖非本文當事人。（資料照／記者張一中攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市有5位富少不學好，其中一位竟然把暗戀的女神同學灌醉，夥同其他朋友在KTV包廂內「像buffet般」輪流性侵。事後女同學得知受辱後提告，甚至在法庭上崩潰失控，但法官在女神媽媽的同意之下，判富少們緩刑，引發網友討論。

根據判決書指出，被害女神同學在2019年8月大學畢業前夕，受到楊男邀約，以及曾同校同學的鄧男、楊男、劉男、鄭男及施男一起聚會慶祝畢業。他們一行人先前往天母士東路某酒吧一路喝到凌晨，又到KTV續攤。沒想到最後女神被灌醉，慘遭富少們集體猥褻、指侵，還說可以「像buffet般輪流」。

女神提告，在法庭上向法官提到當晚情況，直接崩潰大哭，甚至還用筆猛戳一旁物品、用腳踹桌椅，情緒行為相當失控。但女神母親卻在法庭上表示，願意給這些年輕人緩刑的機會。法官審酌後認為，富少們沒有前科，而且年輕不懂事才觸法，犯後皆已深表悔悟、並已經付清80萬和解金，於是判決富少們緩刑。

▲▼網友討論法官判決。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

如此結果引發網友熱烈討論，紛紛在《ETtoday新聞雲》臉書粉絲專頁上留言「這種母親有什麼用，只會要錢，有什麼事都可以解決，現在社會上就是有這樣父母親，真的是很悲哀。」、「這女兒在媽媽心裡真廉價了⋯又傷害她一次」。

另外也有網友認為法官為什麼要聽媽媽的話、卻不問被害人的訴求？「又是恐龍法官，還有恐龍母親，被害人真悲哀」、「為什麼法官不是採納當事人意見？而是採納她媽媽的意見？」