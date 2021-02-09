天母5富少集體性侵女神「像buffet般輪流」　賠80萬免關

▲有富少邀約女神同學到包廂內飲酒作樂，結果卻趁機撿屍。示意圖非本文當事人。（圖／記者邱中岳攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市有5位富少不學好，其中一位竟然把暗戀的女神同學灌醉，直接在KTV包廂內「像buffet般」輪流性侵。事後女同學得知受辱後提告，法庭上富少坦承不諱，但表示願意賠償80萬跟女神達成和解，女神母親也願意給富少們一個機會，不顧女兒在法庭上崩潰大哭，同意給給予他們緩刑機會。

根據判決書指出，被害女神同學在2019年8月大學畢業前夕，受到楊男邀約，以及曾同校同學的鄧男、楊男、劉男、鄭男及施男一起聚會慶祝畢業。他們一行人先前往天母士東路某酒吧一路喝到凌晨，又到KTV續攤。

包廂內，一群男子把女神灌倒後，趁機輪流猥褻、指侵，還說可以「像buffet般輪流」，其中還有男子想把女神帶回家繼續性侵，幸好女神趁計程車等紅車時打開車門、奔向超商求助才獲救。

法庭上，這群男子對於犯行坦承不諱，還表示可以賠錢給女神同學達成和解。但女神同學一想到當時狀況就直接崩潰大哭，甚至行為失控猛踹桌椅，不過女神母親仍願意給年輕人一個機會，像法官表示可以給他們緩刑機會。

法官最後認為，這群男子因年紀輕輕不懂事一時觸法，犯後已經深感悔悟並已經付清80萬元賠償金，於是判有性侵的4男緩刑。