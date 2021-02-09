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冬令營做香氛蠟燭、生態瓶　有學童造「侏羅紀公園」幫恐龍找家

▲▼頂新和德文教基金會,冬令營,寒假,實作。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會的寒假活動，讓孩子們化身小小園藝師。後排左4為頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡、左3園藝講師陳俊宏。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

傳統的學生假期營隊多半是玩團康、學才藝，隨著108新課綱強調「探究」、「實作」，頂新和德文教基金會的寒假活動也順應潮流，更豐富多變。彰化縣永靖鄉有「苗木之鄉」的美稱，適逢農曆新年，基金會課程中使用寓意「長壽吉祥」的羅漢松，讓孩子們化身小小園藝師，動手組裝屬於自己的小林園。有學童打造成「侏羅紀公園」，更童言童語地說：「要幫恐龍們蓋房子，組成一個家！」

頂新和德文教基金會魏應充創辦人有感於永靖家鄉缺乏教育資源，要求基金會積極投入永靖鄉在地教育，開設多元探索班、地方講座、寒暑期營隊等活動，歷年來近10萬人次受惠。其中寒暑假營隊深受親子喜愛，開辦5年來累積超過500個家庭、1500人參加；今年寒假營隊課程結合永靖苗木園藝特色，首度引進樂高動力機械課程，才開放報名2小時，4梯次名額瞬間秒殺額滿。

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今年的寒假營隊，頂新和德文教基金會善用永靖「苗木之鄉」特色，舉辦「永生花香氛蠟燭製作」、「創意昆蟲種子手作」、「大自然小叢林侏羅紀生態瓶製作」，適逢農曆過年，課程中也使用應景的羅漢松，希望帶來喜慶。有參與活動的孩子組裝自己的「侏羅紀公園」，說要幫恐龍們蓋房子、組成一個家，國小二年級曾小弟弟自豪說：「第一次玩積木組裝的戰鬥陀螺，我超厲害的！都是我自己組的。有家長開心表示：「每年都很期待基金會寒暑假營隊，此次課程豐富多樣化，孩子們玩得很開心，很期待下次的課程。」

▲▼頂新和德文教基金會,冬令營,寒假,實作。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲民眾初次體驗永生花香氛蠟燭成品照。

▲▼頂新和德文教基金會,冬令營,寒假,實作。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲孩子們自己動手打造侏羅紀公園生態瓶。

頂新和德文教基金會表示，今年最受矚目的是創新引進的「樂高動力機械課程」，運用國小學童超愛的「戰鬥陀螺」，結合動力機械、齒輪及科學感應裝置，讓孩子們獨立完成積木組裝，每個環節、步驟都關係著陀螺是否能成功轉動，過程中培養學童探究問題、及解決問題的能力和素養。在活動現場，戰鬥陀螺成功旋轉的一刻，許多孩子直呼「太神奇了！」還分組比賽誰的陀螺轉得最久，大家都玩得不亦樂乎。

▲▼頂新和德文教基金會,冬令營,寒假,實作。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會首次開設「樂高動力機械課程」。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，為了讓在地學童擁有更多探索興趣的選擇，基金會從北部引進不同教育領域的專業師資，開啟孩子課本以外的視野，啟發好奇心，挖掘他們無窮盡的潛能，也能促進孩子們與家長的互動。

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