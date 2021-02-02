觀音山會動、大砲對戰！淡水古蹟博物館兒童館多媒體互動展開跑

▲新北市淡水古蹟博物館推出「聽！大河在說話─兒童體驗館」特展。（圖／淡水古蹟博物館）



記者林育綾／綜合報導

寒假來臨，新北市淡水古蹟博物館推出「聽！大河在說話─兒童體驗館」，一系列動畫、多媒體互動遊戲、3D場景等，更把淡水河、觀音山、大屯山、河川生態及船隻等擬人化。同時在高雄市立美術館，即日起至4月11日舉行「感動牛」兒童暨青少年彩繪特展，更邀請藝術家莊普創作「小感動牛」素坯原型，都適合親子前往！

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▲特展有一系列動畫、多媒體互動遊戲、3D場景等。（圖／淡水古蹟博物館）



新北市立淡水古蹟博物館即日起在淡水海關碼頭C棟倉庫推出「聽！大河在說話─兒童體驗館」，展覽以立體繪本為創作發想，把淡水河、觀音山、大屯山、河川生態及船隻等擬人化，以生動有趣、說故事的方式及大量的多媒體互動裝置來引導兒童認識淡水的多面向，就像走進一本大型的繪本，不但可以看，還能親自體驗。

展覽更利用多媒體互動裝置，設計各種體驗遊戲，例如「石滬的陷阱」讓大家化身捕魚師，必須想辦法把石滬的破洞補上，才能順利捕獲魚群，同時還能認識淡水常見的魚種。「觀音山的小庭園」利用牆面投影讓觀音山動起來，也透過AR技術，從平板裡就能跟栩栩如生的河邊生物合照。

▲▼淡水古蹟博物館推出「聽！大河在說話─兒童體驗館」特展。（圖／淡水古蹟博物館）



「小推車的禮物」以得忌利士洋行為背景，營造當時貨運的現場，用人體感應的方式體驗搬貨的樂趣。「河兒戰事」則是相當受歡迎的大砲對戰遊戲，利用平板對準射擊敵人，打中越多目標就能獲勝。另外有特製的四格漫畫集章卡，也適合有集章控的人收集，數量有限，送完為止。

高雄市立美術館「感動牛」兒童暨青少年彩繪展

▲高雄市立美術館也自即日起至4月11日舉辦「感動牛」兒童暨青少年彩繪展。（圖／高雄市立美術館提供）

而在高雄市立美術館也自即日起至4月11日，舉辦「感動牛」兒童暨青少年彩繪高美特展，今年由藝術家莊普創作「小感動牛」素坯原型，以幾何圓柱與圓臺造型，傳達穩重與耐力，厚實的雙腳象徵腳踏實地。

▲▼此次展出高雄市、屏東縣、臺南市、臺東縣共49所學校逾1200件「小感動牛」彩繪作品。（圖／高雄市立美術館提供）

該展由高美館、高雄市政府教育局、學學文化創意基金會共同合作，展出高雄市、屏東縣、臺南市、臺東縣共49所學校逾1200件「小感動牛」彩繪作品，展覽空間以簡潔造型牛群設計，帶領大家置身遼闊青山綠水中，並透過藝術家王午（倪又安）木刻牛版畫與牛知識小學堂，感受與牛對話的美好時光，期望新的一年牛來運轉。

▲透過藝術家王午（倪又安）木刻牛版畫與牛知識小學堂，感受與牛對話的美好時光。（圖／高雄市立美術館提供）

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