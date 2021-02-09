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快訊／台灣首波取得AZ疫苗20萬劑！陳時中14時記者會親說明

▲▼指揮中心2/8記者會 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣確定從疫苗全球取得機制（COVAX COVID-19）取得20萬劑AZ疫苗！中央流行疫情指揮中心宣布今（9）日14:00由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜，預期會中將說明疫苗採購策略等內容，另部桃群聚危機暫時緩解，但相關調查採檢情況亦將說明。

中央流行疫情指揮中心8日召開專家會議討論疫苗施打計畫。陳時中表示，開會是要建立施打疫苗資訊系統，因為病毒比以往複雜很多，但還是會以保護醫護人員為優先，目前每一季都決定施打相同的疫苗，不會有混打的情況。

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陳時中表示，因為疫苗施打資料要完整，疫苗資訊系統建置好，才能讓第一線施打困擾降到最低。另外針對不良事件通報，疾管署疫苗接種系統也與健保系統進行串接，讓出現問題時能及時通報。

陳時中另提到，未來疫苗如果採購量充足，會考慮開放一部分給商務人士自費接種，「目前不排除這樣的可能性」，但一定要防疫主要人員都施打了，才會有這樣的空間，開放給「有特別需求」的人來施打。

部桃群聚維持20人確診，第二階段抗體血清採檢共有1759人待檢驗。中央流行疫情指揮中心公布截至8日共檢驗1224人，仍在等待檢驗結果。PCR檢驗除了1人出國未採外，其餘均為陰性。部桃專案共有4345人遭隔離14天，目前醫院員工已全數解隔，社區與回溯仍有845人與3500人隔離中。

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