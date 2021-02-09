逛賣場驚見「洋芋片夾」免再拿免洗筷！　手拿派崩潰：怎麼舔手指

▲洋芋片夾。（圖／翻攝自爆廢1公社）



記者黃可昀／綜合報導

再過2天就是農曆新年，過年在家耍廢最適合抱著一包洋芋片邊嗑，據了解，吃洋芋片也分成兩派，一派人喜歡直接用手指拿著吃；另一派則是怕用髒手，所以習慣拿筷子來夾，有廠商就看準「筷子派」的客群，特地出了一款吃餅乾專用的「洋芋片夾」。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出照片，她逛大賣場時經過零食區，意外看到一項吸睛新品，餅乾旁掛著像是筷子的紅色長條物，上頭寫著「適合放假連洗手都懶的你」，原來這是餅乾大廠推出的「洋芋片夾」，專門用來伸進袋子裡夾取洋芋片，不僅不會用髒手，在疫情險峻時期多人共食也能避免接觸感染。

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雖然這項新品成功吸引原PO目光，但她個人是手拿派，「我喜歡用手指拿著吃，多開心啊！」想知道其他人對於洋芋片夾的接受度為何，是否真的願意特地買一個夾子來夾零食？

▲兩派各有擁護者。（圖／翻攝自爆廢1公社）



網友認為，洋芋片夾的設計很有創意但並非必要，一般的筷子就很好用，好處是上班族平常要打字時可以夾著吃，不用怕用髒鍵盤，「洋芋片上面的粉和油沾到手在做事時挺不方便的，看場合決定要不要用工具吧」、「玩電腦邊吃餅乾的好夥伴就是它了」、「打麻將超需要」。

也有很多手拿派的網友看了相當崩潰，因為吃完以後舔手指上的餘粉，也是吃洋芋片的重要環節之一，「吃零食的樂趣就是用手吃然後吃完要舔手指啊！！」、「吃完還能舔手指的才是正統」、「揉碎用倒的比較快XD」。