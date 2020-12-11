筷子插蘋果吃！2歲男童摔倒「整根貫穿喉嚨」　驚悚側面照曝

▲筷子貫穿了孩子整個脖子。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

南京市兒童醫院河西院區急診11月29日晚接收一名男嬰，畫面著實嚇人。一根20多公分的筷子從孩子的口中插入，貫穿喉部從後頸戳了出來。當晚，醫院為孩子實施了手術，順利取出筷子。醫生提醒，孩子奔跑、玩耍時手上千萬別拿東西，尤其是尖銳物品，不慎摔倒非常容易發生危險。

據《現代快報》報導， 意外發生在29日中午1點多，奶奶給2歲9個月的林林（化名）切了塊蘋果，怕孩子手髒，就用筷子插著給了孩子。

沒想到，奶奶轉身進屋拿個東西，林林就拿著蘋果出去玩。突然，聽到孫子大哭的聲音。媽媽回憶，「聽見哭聲，奶奶趕緊跑過去，瞬間就嚇傻了，一根筷子竟從孩子嘴巴裡插了進去，從側面就能看到貫穿了整個脖子。」

▲蘋果插在筷子上吃，不慎摔倒20公分筷子插入喉部。（圖／翻攝自現代快報）

因為孩子的情況複雜，年齡又小，輾轉了幾家醫院。11月29日晚上10點多，送進了南京市兒童醫院河西院區。

南京市兒童醫院神經外科主治醫師邱德智立即為林林安排全面的CT檢查。結果顯示，20多公分長的筷子從患兒的口腔進入，經過咽部後壁，通過頸椎2、3間隙，一直向後到達後頸，幾乎戳穿了皮膚，從後頸可以清晰地看見筷頭，「雖然筷子沒有傷到患兒的食道和氣管，但可能損傷椎動脈和頸神經，術中很有可能造成大出血危及生命。」





▲筷子長達20公分。（圖／翻攝自紫牛新聞）

隨後，醫生立即進行手術。筷子造成了患兒頸部的貫穿傷，為了防止拔出筷子時突發大出血，醫生做好介入栓塞止血的準備，成功將筷子從孩子的口中取出，並將口腔內的創口清創縫合。手術非常順利，無明顯出血。目前，孩子各方面恢復良好，已恢復正常飲食。

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