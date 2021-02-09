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不用減肥啦！「最愛女友有點肉」星座Top4　第1名嘆：太平真的不行

捏臉。（圖／網友茉莉提供）

▲有的男生不能接受女友太瘦沒肉像紙片人。（示意圖／網友茉莉提供）

文／亞提米斯

不少女人一生當中都以減肥為志業，無論如何都希望自己可以越瘦越好，甚至有很多女生一輩子的願望就是要變得跟超級名模一樣、當個紙片人，看著鏡子裡的身材、總是會覺得肥油好像總是多了一些，一定要盡力瘦掉這些不該有的部份，問題是，有些男生不見得喜歡紙片人，反而會受不了太瘦的女生，是哪些星座的男人比較容易這樣呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽和金星星座

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第4名：射手男

射手男也沒辦法接受女友很瘦這件事，特別是瘦到弱不禁風、好像隨時會被吹走的樣子。很多射手男還滿喜歡運動、喜歡旅行、喜歡東奔西跑，如果女友瘦到走幾步路、跑一下就會昏倒，那麼射手男會覺得這也實在是太不健康了。

很多射手男喜歡健美型的女生，倒不是要練到全身肌肉，而是可以黑一點無所謂、喜歡運動、活潑到可以跟射手男一起到處亂跑，這樣子跟射手男的同步率才會高，而不是光曬到太陽就會頭暈、到海灘上玩沒多久就體力不濟想回家，這樣會讓射手男常覺得很掃興。

第3名：巨蟹男

在十二星座中，巨蟹男是比較容易有戀母情節的男性，有些巨蟹男在這方面的情節就會反映在他們對於女生身材的要求上，像是胸部一定要很豐滿，這不見得是因為穿起衣服要看起來很有料的視覺需求，而是巨蟹男深愛這種母性象徵。

有些巨蟹男對於老婆懷孕是愛到不行，他們很喜歡在太太身上看到散發出母性光輝的感覺。太紙片的女生是很難散發出這種帶著點母愛光輝的特色，而且巨蟹男也會覺得這樣好像營養不良，以後怎麼把孩子的身體也照顧好？

健身（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲天蠍座覺得女生太瘦恐導致性生活不美滿。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

第2名：天蠍男

天蠍男是典型的性愛機器，對於太瘦的女生、天蠍男真的會覺得穿起衣服是還不錯看，可是衣服脫光了真的會慘不忍睹，這樣在床上的生活還滿容易不美滿的，當然其中牽涉到比較私密的部份，在這邊就不多談了，有「性」趣請直接洽天蠍男深談。

不過天蠍男對於女人的身材要求是很高的，「多一分是油膩、少一分是單薄」，他們要求的是剛剛好的身材，有些天蠍男甚至於是要求女友的罩杯要多少、腰要控制在多少吋的範圍，太胖或太瘦的話，天蠍男真的沒有辦法。

第1名：金牛男

不少金牛男是喜歡有點肉感的女生，他們不喜歡瘦到跟紙片一樣的女生，倒不是說金牛男就愛胖到不行的身材，而是金牛男會比較喜歡健美型的女生，陽光、活潑、該有肉的地方要有肉，重點是這樣抱起來才有感覺。

不善於表達感情的金牛男往往比較喜歡用動作來示愛，擁抱是很多金牛男最愛的行動，太瘦的女生會讓金牛男覺得很單薄，好像生活過得很困苦一樣，而且金牛男會覺得這樣的女生真的「很沒料」，抱起來不太實在。另外，金牛男對於女人事業線很重視，紙片人真的太平了。

本文經授權轉自：亞提米斯

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