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摩斯漢堡台南西門店開幕　大薯加1元多1份、蒟蒻禮盒買1送1

▲▼摩斯漢堡、樂雅樂餐廳台南西門店聯合開幕。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡、樂雅樂餐廳台南西門店聯合開幕。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡、樂雅樂餐廳台南西門店今（8）日聯合開幕，即日起至3月14日推出摩斯雞塊「2份79元」或「大包薯條加1元多一份」；另摩斯蒟蒻禮盒於開幕期間2/8-2/21推出買一送一。而麥當勞也自即日起推出「歡樂送」限定優惠，凡在3/9訂購419元以上的分享餐，即可免費獲得1份4塊麥克雞塊；還有新春飲品買一送一等優惠。

今年為摩斯漢堡與樂雅樂餐廳同時自日本引進台灣成立30周年，邀請東元餐飲集團黃茂雄會長、台南市政府黃偉哲市長共同開幕剪綵。目前東元餐飲集團旗下有14個品牌，其中摩斯漢堡全台直營287家門市。

▲▼摩斯漢堡、樂雅樂餐廳台南西門店聯合開幕。（圖／業者提供）

▲東元餐飲集團黃茂雄會長（左）以及台南市政府黃偉哲市長（右）共同開幕剪綵。（圖／業者提供）

摩斯漢堡為慶祝台南西門店開幕，2/8(一)-2/10(三)每日10點30分後，買精緻套餐免費贈蒟蒻乙杯，前100名再加贈精美來店禮乙份。2/8(一)-3/14(日)來店打卡摩斯漢堡台南西門店，享摩斯雞塊兩份79元或大包薯條加1元多一份。而摩斯蒟蒻禮盒於開幕期間2/8(一)-2/21(日)，推出買一送一優惠價600元（原價1,200元），數量有限，售完為止。

▲▼摩斯漢堡、樂雅樂餐廳台南西門店聯合開幕。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡、樂雅樂餐廳台南西門店聯合開幕，推出優惠。（圖／業者提供）

甜點則推出新口味「水蜜桃蒟蒻」，以水蜜桃果汁為基底，香氣濃郁，口感清甜爽口，逢年過節聚餐時品嚐，讓您甜甜蜜蜜過好年。2/11(除夕)至2/14(初三)晚餐時段5點到8點，購買五福櫻花蝦堡套餐或吉祥起司和牛堡套餐，就免費贈「水蜜桃蒟蒻」1杯。

▲▼麥當勞新春優惠。（圖／麥當勞官網）

▲麥當勞推出新春優惠。（圖／麥當勞官網）

而速食業者麥當勞即日起推出「歡樂送」限定優惠，3/9前只要訂購單價419元以上的分享餐，即可免費獲得一份4塊麥克雞塊，每套分享餐限贈1份，數量有限，送完為止。

另外因應農曆新春，麥當勞也讓「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」回歸，祭出適合過年團圓的分享盒，像是「麥脆鷄腿分享盒」全是棒腿和大腿；還有滿滿鷄翅的「勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅分享盒」；「20塊麥克鷄塊分享盒」是雞塊控最愛，以及「黃金派對分享盒」一次吃得到雞腿、雞塊、雞翅、薯條。活動期間購買任一分享盒，立即享同品項大小的飲品「買1送1」，汽水、無糖冰綠茶、冰紅茶任選，最多「買5送5」。

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