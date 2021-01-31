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誤加值500元！他不捨店員「白打工3小時」　店長機智反應千人讚翻

▲▼麥當勞美樂蒂萬用置物籃排隊人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲服務生都有疏失的可能，盼客人將心比心。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者黃可昀／綜合報導

「謝謝麥當勞的招待！」一名男子昨天到麥當勞加值點點卡，拿500元給店員要求儲值100元，結果店員誤儲值成500元，剛好他身上沒有其他現金，導致後續行程需要用的錢不夠，但加值進去的錢又沒辦法退還，正當他擔心那400元會由店員自行吸收時，店長做出了一個兩全其美的窩心舉動。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」表示，店員不小心把500元鈔票全加進點點卡，這還算事小，畢竟之後可以慢慢花，但尷尬的是他買完以後還要去其他地方消費，身上剩餘的現金會不足，「於是想請他把400退還，但店長來操作時後來發現，儲值進去的錢是不能退款的！」

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▲▼店員誤加值500元，結果結局暖心。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲店員誤加值500元，結果結局暖心。（圖／翻攝自爆廢1公社）

於是店長立即拿400元現金退給原PO，並把誤儲值的400點也免費送他，當下他還想說店家也太大方，「但我想不對，我詢問店長這筆帳該不會是從剛剛的員工薪水裡扣吧？」於是他又隨即將400元拿給店家，深怕那位員工因為一個小疏失就白白上班3小時，「我花點時間跑一趟回家拿錢可以，但千萬別懲罰扣他薪水！」

店長面對這兩難狀況，急中生智地跑進廚房，沒多久就拿了一大袋餐點送給原PO，感謝他體諒服務人員的辛勞，最後原PO還是加值了500元點點卡，並額外得到一袋免費食物，當作店家針對加值金額錯誤的小補償。最後原PO也貼心地說，謝謝服務業的朋友以及這位店長，「大家出來工作都不容易！」

貼文一天就超過5000人按讚，網友紛紛留言，「兩位都是會體貼人的好人，事情也算圓滿結局」、「然後員工就被fire了」、「然後你依然沒有發現，那袋食物的帳也是算在員工頭上」、「人真的超好，其實員工滿容易儲值錯的，常常拿100要儲50，員工都會全部存進去，他應該會很感謝你。」

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